Wednesday, 25 September 2024 04:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد العوضي: 22 منطقة صناعية و70 ألف رخصة لنشاط اقتصادي متنوع في الشارقة

9/24/2024 7:31:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إمارة الشارقة تمتلك بيئة ((جاذبة جداً)) للاستثمارات والشركات الكبيرة، مشيراً إلى أن الأرقام تؤكد ذلك حيث تمتلك الإمارة 22 منطقة صناعية، وأكثر من 70 ألف رخصة للنشاط اقتصادي بين التجاري والصناعي والمهني، ويوجد في الشارقة أكثر من 3 آلاف مصنع وقاعدة صناعية تتجاوز نسبتها 30% على مستوى الدولة.

وأضاف: تمتلك الشارقة بنية تحتية متطورة بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وطرقاً وموانئ، ولدينا أكبر ميناء طبيعي في خورفكان.

ونحن في غرفة الشارقة يومياً نصدق أكثر من ألف شهادة تصدير منشأ يعني 1000 شهادة تصدر لدول مختلفة عبر موانئ الشارقة والإمارات، وهناك مركز إكسبو الشارقة يحتضن أكثر من 60 فعالية ومعرضاً، وهناك مركز الشارقة للتحكيم الدولي ومركز الشارقة لتنمية الصادرات. ونشارك في أكثر من 20 معرضاً محلياً وعالمياً.

جاء ذلك في لقاء عبر المدونة الصوتية ((حديث شمس))، البودكاست التفاعلي من مدينة الشارقة للإعلام ((شمس)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN24092024000110011019ID1108711651

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث