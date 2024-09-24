محمد العوضي: 22 منطقة صناعية و70 ألف رخصة لنشاط اقتصادي متنوع في الشارقة

أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إمارة الشارقة تمتلك بيئة ((جاذبة جداً)) للاستثمارات والشركات الكبيرة، مشيراً إلى أن الأرقام تؤكد ذلك حيث تمتلك الإمارة 22 منطقة صناعية، وأكثر من 70 ألف رخصة للنشاط اقتصادي بين التجاري والصناعي والمهني، ويوجد في الشارقة أكثر من 3 آلاف وقاعدة صناعية تتجاوز نسبتها 30% على مستوى الدولة.

وأضاف: تمتلك الشارقة بنية تحتية متطورة بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وطرقاً وموانئ، ولدينا أكبر ميناء طبيعي في خورفكان.

ونحن في غرفة الشارقة يومياً نصدق أكثر من ألف شهادة تصدير منشأ يعني 1000 شهادة تصدر لدول مختلفة عبر موانئ الشارقة والإمارات، وهناك مركز إكسبو الشارقة يحتضن أكثر من 60 فعالية ومعرضاً، وهناك مركز الشارقة للتحكيم الدولي ومركز الشارقة لتنمية الصادرات. ونشارك في أكثر من 20 معرضاً محلياً وعالمياً.

جاء ذلك في لقاء عبر المدونة الصوتية ((حديث شمس))، البودكاست التفاعلي من مدينة الشارقة للإعلام ((شمس)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز