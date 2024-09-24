«داو جونز» يحلّق.. والأسهم الصينية لأعلى مستوى في 4 سنوات

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعاً طفيفاً، الثلاثاء، مع بحث المستثمرين عن مؤشرات على الخطوة التالية، التي قد يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، فيما تلقت أسهم السلع الأساسية دفعة بعد أن كشفت الصين عن حزمة تحفيز ضخمة.

وصعد المؤشر الصناعي 50 نقطة، أو 0.16 في المئة، عند إلى 42,200 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.1 نقاط، أو 0.16 في المئة، فيما زاد المؤشر المجمع 72.2 نقطة، أو 0.40 في المئة.

وأدت المكاسب إلى ارتفاع مؤشر داو جونز بنحو 1.5% خلال الشهر، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 1.4% و1.7% على التوالي. وارتفعت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات أمس بدعم من إعلان المصرف المركزي عن حزمة إجراءات للتيسير النقدي ودعم القطاع العقاري المتعثر، ما عزز آمال المستثمرين تجاه آفاق تعافي النشاط الاقتصادي بعد ما أصابه من ضعف في حقبة ما بعد الوباء.

وسجل مؤشر CSI 300 في الصين أفضل يوم له منذ أكثر من 4 سنوات بعد أن أعلنت بكين سلسلة من تدابير التيسير النقدي في مؤتمر صحفي نادر لمحافظ البنك المركزي بان جونشنغ.

كذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية بعدما دعمت إجراءات التحفيز في الصين أسهم شركات السلع الفاخرة والتعدين.وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة إلى 520.40 نقطة خلال التداولات، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.5% ليكون الأفضل أداءً بين نظرائه. وارتفع داكس الألماني 0.84% وفوتسي الإيطالي 0.74%.وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.4%.

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