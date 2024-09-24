«اقتصاد وسياحة دبي» تطلق مع «أمازون» مسرّعاً لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي توقيع شراكة استراتيجية مع ((أمازون الإمارات)) لإطلاق برنامج ((مسرّع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأمازون))، بهدف تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، والنهوض بإمكاناتها التنافسية عالمياً، من خلال تزويدها بأحدث الأدوات الرقمية والموارد، فضلاً عن التوجيه والإرشاد الضروري لتسريع رحلة تحولها الرقمي وتوسيع حضورها الدولي.

ويندرج هذا التعاون تحت مظلة مبادرة ((تجار دبي))، وضمن الحزمة الأولى من المشروعات التحولية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتسهم المبادرة التي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة لريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات في القطاع الخاص، ومزودي الحلول الرقمية المتخصصين، ما يعزز رقمنة عمليات سلاسل التوريد والتوسع في أنشطة التجارة الإلكترونية، وفتح أسواق عالمية جديدة أمام الشركات المحلية

حضر توقيع الشراكة معالي هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ووقعها هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وياسمين فريك، مديرة نجاح البائعين في أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقوم البرنامج على 6 ركائز لتمكين وتوسيع حضور الشركات الصغيرة والمتوسطة الإلكتروني، وتعزيز نطاق وصولها إلى العملاء. وقال هادي بدري، إن التعاون مع أمازون الإمارات خطوة مهمة تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من استثمار إمكانات التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن برنامج ((تجار دبي)) يهدف إلى تسريع نمو الشركات في دبي، وتعزيز انتشارها العالمي.

وقال رونالدو مشحور إن الشراكة تعكس التزام الشركة بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتسهم في تحقيق طموحها باستقبال منتجات من 100 ألف شركة على موقع أمازون الإمارات بحلول 2026.

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