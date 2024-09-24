«سالك» لأعلى مستوى منذ الإدراج متجاوزاً حاجز 4 دراهم

عاود سوق دبي المالي صعوده في تداولات، أمس، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.62% أو ما يعادل 27.4 نقطة، مسجلاً 4461.46 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق أكثر من 5 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والاتصالات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 746.01 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 751.01 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم مصرف السلام السودان بالحد الأقصى إلى مستوى 0.614 درهم، ليقود ارتفاعات 27 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 66.9 مليون درهم مرتفعاً 0.81% ليغلق عند 8.67 دراهم، تلاه ((الخليج للملاحة)) بسيولة 42.2 مليون درهم.

ودعم أداء سوق دبي المالي ارتفاع أسهم أجيليتي للمخازن

6.3%، وبنك المشرق 3.6%، وسالك 3.26% مغلقاً عند 4.12 دراهم، وهو أعلى مستوى منذ إدراجه، بعد أن ارتفع عند 4.17 دراهم خلال الجلسة، ليسجل كذلك أعلى سعر على الإطلاق، فيما صعد ((تيكوم)) 2.56% ليغلق عند 3.21 دراهم، ليحقق بذلك مستويات قياسية جديدة.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 43.7 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 112.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 69.1 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.07% إلى مستوى 9460.83 نقطة في جلسة أمس.

وتصدر ((أيبيكس للاستثمار)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات للجلسة الثانية على التوالي بنحو 443.98 مليون درهم، تلاه ((العالمية القابضة)) جاذباً 152.46 مليون درهم، ثم ((مدن القابضة)) بسيولة 63.24 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي، خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم ((مجموعة أرام)) 8.64%، والخليج الاستثمارية 3.8%، و((الياه سات)) 3%، و((فودكو الوطنية)) 1.77%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.77 مليار درهم، موزعة بواقع 1.45 مليار درهم في سوق أبوظبي، و320.96 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 492.7 مليون سهم عبر تنفيذ 33.3 ألف صفقة.

الأسواق العربية

ارتفعت أغلب أسواق الأسهم العربية، أمس، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ومكاسب الأسهم الآسيوية بدعم من تدابير تحفيز واسعة النطاق في الصين، فيما حدت التوترات الجيوسياسية في المنطقة من المكاسب.

وربح المؤشر السعودي 1.1 بالمئة مدفوعاً بارتفاع سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم 0.5 بالمئة وزيادة سهم شركة أكوا باور 6.6 بالمئة. وصعد سهم أرامكو السعودية 0.3 بالمئة. كما ارتفع مؤشر قطر بنسبة 0.46%، والكويت

0.17%، ومسقط 0.08%، فيما تراجع مؤشرات البحرين بنسبة 0.18%، والمغرب 0.38%.

وانخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.6 بالمئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز