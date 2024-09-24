«أسبوع أبوظبي المالي» يجمع 300 متحدث من قادة القطاع محلياً وعالمياً

تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلن أسبوع أبوظبي المالي، الفعالية المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي يستضيفها أبوظبي العالمي (ADGM)، عن استضافة دورته للعام 2024 لمجموعة متميزة تضم أكثر من 300 متحدث رئيسي من جميع أنحاء العالم، وتشمل رؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة لخمسين مؤسسة مالية عالمية بارزة.

وتضم قائمة المتحدثين الذين تأكّد حضورهم للحدث كبار رواد المال والأعمال والشخصيات المؤثرة في القطاع المالي، ومن أبرزهم سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((يو بي إس))، وبيل هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة ((نوفين)) الاستثمارية، وديفيد هانت، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ((بي جي آي أم))، وإيزابيل سكيماما، الرئيس العالمي لشركة ((أكسا آي أم))، وبيل فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ((جنرال أتلانتيك))، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، وراي داليو، مؤسس شركة ((بريدج ووتر))، وراجيف جين، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاستثمارات لشركة ((جي كيو جي بارتنرز))، ومحمد العارضي، الرئيس التنفيذي لشركة ((إنفستكورب))، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق ((ألتيرا))، وجيريمي أليير، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ((سيركل))، ومحمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: ((مع مضيّ أبوظبي بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة مالية عالمية كبرى، سيشكل أسبوع أبوظبي المالي 2024 محطة محورية ومحفلاً رائداً ومؤثراً للقطاع المالي. ويعكس الزخم المتزايد وزيادة المشاركة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى المؤسسات المالية العالمية الأهمية المتنامية للحدث وتأثيره الكبير بوصفه منصة بارزة لفعاليات المال والأعمال)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز