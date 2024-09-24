مصرف الإمارات للتنمية: الأولوية لتمويل الشركات في القطاعات الاستراتيجية

استعرض مصرف الإمارات للتنمية رؤيته الرائدة حول تمويل مشروعات التنمية الوطنية، وتعزيز مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشهد الخزانة المتطور، وذلك خلال مشاركته في قمة جمعية أمناء خزائن الشركات في الشرق الأوسط 2024، التي اختتمت أعمالها في دبي.

وأكد المصرف التزامه الراسخ بسد فجوة التمويل من خلال إعطاء الأولوية لتمويل الشركات في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تسهم في تحقيق أجندة التنويع الصناعي والاقتصادي لدولة الإمارات. كما استعرض خلال القمة نهجه في توفير حلول تمويلية بفترات سداد مريحة وأسعار تنافسية، مع التركيز على دعم المشاريع ذات الأثر التنموي الكبير.

كما شدد المصرف على ضرورة تطوير حلول تمويلية مبتكرة تضمن استمرار وصول هذه الشركات إلى التمويل لحفز مستويات النمو والابتكار لديها، ولا سيما في ظل ما تشهده سوق التمويل حالياً من فترة ضبط تتسم بانخفاض السيولة، وارتفاع أسعار الفائدة وميل المصارف ومؤسسات التمويل التقليدية إلى تجنب المخاطر، والذي يشكل تحدياً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني بالفعل من فجوات تمويلية. وتحدث طارق فانسي، نائب الرئيس التنفيذي للأسواق المالية ورئيس الخزانة والاستثمارات بالإنابة في مصرف الإمارات للتنمية، خلال مشاركته في القمة عن الحلول المبتكرة التي يقدمها المصرف، بما في ذلك برامج التمويلات المتخصصة، التي توفر خيارات تمويلية مرنة وطويلة الأجل، موضحاً مبادرات المصرف للتوعية المالية مثل مختبر الأعمال، والأدوات المصرفية سهلة الاستخدام المصممة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل وتحقيق الازدهار.

ويعد الالتزام بالشراكة والتعاون ركيزة أساسية في استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، حيث عقد المصرف اتفاقيات مع 11 مصرفاً تجارياً رئيسياً في الإمارات، لتقديم ضمانات مالية جزئية تصل إلى 50 % من التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل حصولها على التمويل الضروري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز