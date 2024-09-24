1000 موظف ينضمون إلى صناديق التحوّط في مركز دبي المالي العالمي

أدى تدفق بعض أكبر صناديق التحوط في العالم على دبي، وأبرزها ((ميلينيوم مانجمنت)) و((بالياسني)) لإدارة الأصول، إلى زيادة عدد العاملين في الصناعة في دبي إلى أكثر من 1000 موظف جديد، ما عزز مكانة مركز دبي المالي العالمي وجهة جاذبة لصناديق التحوط العالمية، وفقاً لما ذكرته بلومبرج.

ولم تقتصر الزيادة على صناديق التحوط فقط، حيث شهد مركز دبي المالي العالمي زيادة عدد الموظفين بنسبة الثلثين منذ عام 2019 إلى نحو 44 ألف موظف حالياً، ويتوقع المركز المالي أن يشهد رقماً قياسياً من الشركات التي ستتأسس العام الجاري أيضاً، ومن ثم يستعد للتوسع ببناء 3 أبراج مكتبية جديدة لتلبية الطلب المتوقع.

وعملت ((ميلينيوم))، التي تبلغ قيمتها الرأسمالية 68.8 مليار دولار، على وجه الخصوص، على تكثيف عملياتها بقوة كبيرة منذ الحصول على ترخيص في عام 2020، وتوظف حالياً نحو 100 شخص.

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