Wednesday, 25 September 2024 04:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دبي تحتضن أول مركز إقليمي لـ «غوغل» لشمول التقنية

9/24/2024 7:31:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتحت ((غوغل)) مركزها الأول لاكتشاف إمكانية الوصول للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، في تجسيد مادي لمهمة ((غوغل)) لإتاحة المعلومات للجميع على مستوى العالم، حسب ما أعلنت مدونة الشركة، أمس.

ويشير مصطلح ((اكتشاف إمكانية الوصول)) إلى عملية تحديد ومعالجة الحواجز، التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا، ويتضمن ذلك اكتشاف طرق لجعل المنتجات والخدمات والبيئات أكثر شمولاً وقابلية للاستخدام للجميع، من خلال حلول وأساليب جديدة يمكنها كسر الحواجز، وخلق عالم رقمي أكثر شمولاً.

والمركز مخصص لاستكشاف وعرض طرق مبتكرة لجعل التكنولوجيا أكثر سهولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقالت المدونة ((في ((غوغل)) نحن نعتقد أن الوصول العادل إلى المعلومات والتكنولوجيا هو حق أساسي من حقوق الإنسان، لأن الأمر يتعلق بالتمكين والفرصة والاتصال، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية يوجد 30 مليون شخص يعانون من إعاقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا أكثر من عدد سكان اثنتين من أكثر العواصم اكتظاظاً بالسكان في المنطقة - القاهرة والرياض مجتمعتين)).

ويضم المركز أقساماً مميزة بينها؛ ((ذي آركاد))، الذي يركز على ألعاب الفيديو، والتكنولوجيا السائدة مثل ساعات التنبيه للصم، وقسم يحتوي على بعض ميزات التكنولوجيا المساعدة من ((غوغل)) من بين أمثلة على كيف يمكن للتكنولوجيا، التي يتم تصميمها من منطلق الشمول، أن تساعد في خلق المساواة للجميع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN24092024000110011019ID1108711643

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث