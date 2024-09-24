دبي تحتضن أول مركز إقليمي لـ «غوغل» لشمول التقنية

افتتحت ((غوغل)) مركزها الأول لاكتشاف إمكانية الوصول للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، في تجسيد مادي لمهمة ((غوغل)) لإتاحة المعلومات للجميع على مستوى العالم، حسب ما أعلنت مدونة الشركة، أمس.

ويشير مصطلح ((اكتشاف إمكانية الوصول)) إلى عملية تحديد ومعالجة الحواجز، التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا، ويتضمن ذلك اكتشاف طرق لجعل المنتجات والخدمات والبيئات أكثر شمولاً وقابلية للاستخدام للجميع، من خلال حلول وأساليب جديدة يمكنها كسر الحواجز، وخلق عالم رقمي أكثر شمولاً.

والمركز مخصص لاستكشاف وعرض طرق مبتكرة لجعل التكنولوجيا أكثر سهولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقالت المدونة ((في ((غوغل)) نحن نعتقد أن الوصول العادل إلى المعلومات والتكنولوجيا هو حق أساسي من حقوق الإنسان، لأن الأمر يتعلق بالتمكين والفرصة والاتصال، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية يوجد 30 مليون شخص يعانون من إعاقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا أكثر من عدد سكان اثنتين من أكثر العواصم اكتظاظاً بالسكان في المنطقة - القاهرة والرياض مجتمعتين)).

ويضم المركز أقساماً مميزة بينها؛ ((ذي آركاد))، الذي يركز على ألعاب الفيديو، والتكنولوجيا السائدة مثل ساعات التنبيه للصم، وقسم يحتوي على بعض ميزات التكنولوجيا المساعدة من ((غوغل)) من بين أمثلة على كيف يمكن للتكنولوجيا، التي يتم تصميمها من منطلق الشمول، أن تساعد في خلق المساواة للجميع.

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