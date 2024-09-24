منصور بن محمد يفتتح أبرز معارض قطاع الغذاء في الشرق الأوسط

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، ثلاثة من أبرز المعارض المتخصصة في قطاع الغذاء على مستوى الشرق الأوسط، التي تقام في وقت متزامن في مركز دبي التجاري العالمي حتى الغد، حيث من المتوقع أن تستقطب جميعها عشرات الآلاف من الزوار على مدار الأيام الثلاثة.

والمعارض الثلاثة هي الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة بالحلويات والوجبات الخفيفة في المنطقة، ومعرض ((جلفود جرين))، ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط.

واطلع سموه خلال الجولة، التي رافقه فيها معالي هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، على ما تقدمه المعارض من التقنيات المبتكرة في صناعة الغذاء والمشروبات، وما توفره من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا القطاع الحيوي المهم.

كما استمع سموه لشرح حول ما تضمه المعارض من أجنحة ومنصات دولية، التي تشارك من خلالها كبرى الشركات والجهات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الغذاء والمشروبات، وما تعرضه من أحدث الابتكارات والتقنيات والمعدات والحلول في هذا المجال.

قمة مستقبل الغذاء

وبعد الافتتاح الرسمي، انطلقت أعمال قمة ((مستقبل الغذاء)) بجلسة افتتاحية حول الأمن الغذائي وتغير المناخ، حيث ناقش المشاركون كيفية تعزيز الوصول العالمي إلى الغذاء وتحقيق المساواة.

وخلال حديثه في الجلسة النقاشية لأعمال القمة، أشار عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة ((الفاو)) والممثل الإقليمي، إلى أن 713–757 مليون شخص تأثروا بانعدام الأمن الغذائي في عام 2024، أي شخص واحد من كل 11 شخصاً في أنحاء العالم، وشخص واحد من أصل كل 5 أشخاص في أفريقيا.

وقال: ((إن استمرار الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وخاصة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، يتطلب تضافر الجهود لضمان أننا على المسار الصحيح لتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع)).

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لمعرض جلفود جرين في توفير منصة تربط بين الشركات الناشئة والمستثمرين، حيث شهدت منصة الشركات الناشئة قيام أكثر من 130 شركة ناشئة باستعراض منتجاتها وحلولها أمام جمهور يضم مجموعة من أكبر المستثمرين المؤسسين في دولة الإمارات وخارجها، كما أسهمت ((منصة المستثمرين)) الواقعة ضمن منطقة الشركات الناشئة، وبرنامج الاجتماعات الشامل في تعزيز فرص التواصل للمستثمرين والشركات الناشئة.

ومن جانبه، قال أندرو إيف، المؤسس والشريك العام الإداري لشركة ((بيج آيديا فينتشرز)): ((التكنولوجيا متوفرة اليوم للمساعدة في إنشاء نظام غذائي أكثر استدامة.

وتمتلك دولة الإمارات الموارد، والالتزام بالاستدامة، مع القدرة على أن تصبح دولة رائدة عالمياً من خلال جمع المبدعين معاً في فعاليات مهمة مثل جلفود جرين، حيث يمكننا مناقشة الأفكار وكيفية تحويلها إلى واقع)).

فعالية

وشهد اليوم الأول من فعالية منصة الخبراء لمعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة إجراء مناقشات حول التوجهات العالمية والناشئة في صناعة الحلويات والوجبات الخفيفة، ورؤى السوق وتوقعاتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونصائح حول دخول أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستقطب معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط مجموعة من الموردين العالميين للغذاء والعلامات التجارية الخاصة والمصنعين المتعاقدين من أكثر من 40 دولة.

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