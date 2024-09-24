عهود الرومي تقود وفد دولة الإمارات إلى قمة المستقبل التاريخية بالأمم المتحدة

ترأست معالي عهود بنت خلفان الرومي، دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وفد الإمارات العربية المتحدة في قمة المستقبل خلال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك يومي 22 و23 سبتمبر 2024.

ومن خلال مشاركتها في القمة التاريخية، أكدت دولة الإمارات على أهمية بناء الجسور، وتعزيز تعددية الأطراف، لمواجهة التحديات العالمية، وبناء مستقبل أكثر سلاماً وشمولاً واستدامة لكوكبنا ولأجيال الحاضر والمستقبل.

وألقت معالي عهود الرومي بيان دولة الإمارات خلال الجلسة الافتتاحية العامة للقمة يوم أمس الموافق 23 سبتمبر، حيث دعت المجتمع الدولي إلى التأكيد مجدداً على التزامه بالتعاون متعدد الأطراف، وأكدت على ثقة الدولة بالعمل المشترك، نحو مستقبل يستفيد من التقنيات الناشئة بشكل آمن، كما شجعت معاليها القادة العالميين على مواجهة التحديات لحماية العالم من أجل الأجيال القادمة.

وقالت الوزيرة الرومي: "إن الوضع الراهن يتطلب منا أن نجتمع معاً، ونتفق، ونلتزم بحلول ملموسة، ونستعد للتحديات الناشئة، مع التأكيد مجدداً على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة من خلال التعددية".

في قمة المستقبل، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ميثاق المستقبل، بالإضافة إلى ملحقي: "الميثاق الرقمي العالمي" والإعلان بشأن الأجيال القادمة".

وفي الفترة التي سبقت القمة، انخرطت دولة الإمارات بشكل عملي في صياغة وثائق هذه المخرجات المهمة، فيما تشمل الأولويات: معالجة التغير المناخ، بما يتضمن "اتفاق الإمارات"، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، ومكافحة خطاب الكراهية، وتطوير التكنولوجيا والتعليم، وحماية الثقافة، ودعم جدولي أعمال الشباب والسلام والأمن، والمرأة والسلام والأمن.

وستواصل دولة الإمارات، باعتبارها شريكاً موثوقاً وبنّاءً في النظام متعدد الأطراف، التزامها بتعزيز الجهود والعمل المشترك الذي يمكّننا من مواجهة تحديات اليوم، وخلق حلول فعالة لغدٍ أفضل.

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