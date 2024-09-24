أحدهم لعب لريال مدريد.. 3 حراس يعرضون أنفسهم على برشلونة لتعويض تير شتيغن

عرض ثلاثة حراس مرمى أنفسهم على برشلونة لتعويض الألماني مارك أندريه تير شتيغن، الذي يغيب عن الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ويغيب تير شتيغن لأشهر عن الملاعب بعد أن أكد ناديه خضوعه لعملية جراحية بعد إصابة قوية في الركبة.

حارس المرمى الأول الذي عرض نفسه على برشلونة هو حارسه السابق التشيلي المعتزل كلاوديو برافو، الذي قال: "إذا أراد برشلونة التعاقد معي فأنا مستعد للتراجع عن قرار اعتزالي".

أما الحارس الثاني، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فهو الكوستاريكي كيلور نافاس الحارس السابق لباريس سان جيرمان وريال مدريد، وهو بلا ناد منذ انتهاء عقده مع سان جيرمان الصيف الماضي.

ويفكر برشلونة بضم البولندي فويتشيك تشيزني الحارس المعتزل، والذي دافع عن ألوان يوفنتوس لمدة 7 سنوات، وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن البارسا وضعه ضمن الخيارات إذا أراد العودة إلى الملاعب.

وكان برشلونة أعلن عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الفحوصات التي خضع لها تير شتيغن أظهرت إصابته بتمزق كامل في وتر الرضفة بالركبة اليمنى، خضع على إثرها

لعملية جراحية، وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا أن الألماني سيغيب عن الملاعب لمدة 8 أشهر.

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