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جامعة البحرين الطبية تستقبل وفدا من جامعة ستراثكلايد

9/24/2024 7:25:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضافت‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ (‬ RCSI ‭) ‬ ‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬حرمها‭ ‬الجامعي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬ ‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬الطرفان‭ ‬في‭ ‬مناقشات‭ ‬بشأن‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وبحث‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحوث‭ ‬والمشاريع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬سمير‭ ‬العتوم‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬تعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭: ‬‮«‬نتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬ ‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬فرعها‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونرحب‭ ‬بزملائنا‭ ‬الجدد،‭ ‬مثمنين‭ ‬المساهمة‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تجلبها‭ ‬هذه‭ ‬الجامعة‭ ‬معها‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬عملية‭ ‬تقديم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬المختلفة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬منفعة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتوطيد‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي‮»‬‭.‬

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