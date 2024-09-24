جامعة البحرين الطبية تستقبل وفدا من جامعة ستراثكلايد

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬سمير‭ ‬العتوم‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬تعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭: ‬‮«‬نتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬فرعها‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونرحب‭ ‬بزملائنا‭ ‬الجدد،‭ ‬مثمنين‭ ‬المساهمة‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تجلبها‭ ‬هذه‭ ‬الجامعة‭ ‬معها‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬عملية‭ ‬تقديم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬المختلفة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬منفعة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتوطيد‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي‮»‬‭.‬

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