جامعة البحرين الطبية تستقبل وفدا من جامعة ستراثكلايد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استضافت الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا (
RCSI )
– جامعة البحرين الطبية في حرمها الجامعي الأسبوع الماضي وفداً من جامعة ستراثكلايد
– البحرين، حيث شارك الطرفان في مناقشات بشأن البرامج التعليمية المتاحة في البحرين وبحث فرص التعاون في مجال البحوث والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وقال البروفيسور سمير العتوم رئيس جامعة البحرين الطبية تعليقًا على هذه الزيارة: «نتقدم بخالص التهاني إلى جامعة ستراثكلايد – البحرين بمناسبة افتتاح فرعها الجديد في مملكة البحرين، ونرحب بزملائنا الجدد، مثمنين المساهمة التي سوف تجلبها هذه الجامعة معها إلى قطاع التعليم العالي في البحرين بتعزيز عملية تقديم عدد من برامج البكالوريوس المختلفة لما فيه منفعة الشباب البحريني وتوطيد مكانة مملكة البحرين كمركز رائد للتعليم العالي».
كلمات دالة
MENAFN24092024000055011008ID1108711618
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.