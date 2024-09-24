مكتب مجلس المفوضين يقر برنامجه للمحاضرات والفعاليات التوعوية

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أقر‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬لعقد‭ ‬محاضرات‭ ‬توعوية‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬المؤسسة‭ ‬ومهامها‭ ‬واختصاصاتها،‭ ‬تستهدف‭ ‬العاملين‭ ‬والمرشدين‭ ‬والمشرفين‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬ودور‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التابعة‭ ‬للتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وحقوق‭ ‬وواجبات‭ ‬الأحداث‭ ‬المقيدة‭ ‬حريتهم‭ ‬وفق‭ ‬بنود‭ ‬وأحكام‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال،‭ ‬وأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬خدماتهم‭ ‬لفئات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬كالأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭.‬

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