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مكتب مجلس المفوضين يقر برنامجه للمحاضرات والفعاليات التوعوية

9/24/2024 7:25:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬اجتماعه‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬برئاسة‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي،‭ ‬وعضوية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬ورؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬النوعية‭ ‬الدائمة‭ ‬وبحضور‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬والأمين‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المؤسسة‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭. ‬وافتتح‭ ‬المكتب‭ ‬الاجتماع‭ ‬بمناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الحيوية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمسيرة‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬وخططها‭ ‬المستقبلية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬مسيرة‭ ‬تعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وإرسائها،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشات‭ ‬مستفيضة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والمنظمات‭ ‬الأممية‭ ‬والحقوقية‭ ‬الدولية،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬مردود‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬المؤسسة‭ ‬والمملكة‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أقر‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬لعقد‭ ‬محاضرات‭ ‬توعوية‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬المؤسسة‭ ‬ومهامها‭ ‬واختصاصاتها،‭ ‬تستهدف‭ ‬العاملين‭ ‬والمرشدين‭ ‬والمشرفين‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬ودور‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التابعة‭ ‬للتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وحقوق‭ ‬وواجبات‭ ‬الأحداث‭ ‬المقيدة‭ ‬حريتهم‭ ‬وفق‭ ‬بنود‭ ‬وأحكام‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال،‭ ‬وأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬خدماتهم‭ ‬لفئات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬كالأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭.‬

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