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سواق ((التكاسي)) يطالبون بتطوير قطاع سيارات الأجرة

9/24/2024 7:25:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


قال‭ ‬محمد‭ ‬البربوري‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لجمعية‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬‮«‬التكاسي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬سواق‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬يطمحون‭ ‬إلى‭ ‬لقاء‭ ‬من‭ ‬يهمهم‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لطرح‭ ‬مشاكلهم،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬لها‭.‬

وأضاف‭: ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تقدمنا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬السابقة‭ ‬بعرائض‭ ‬تحمل‭ ‬تواقيع‭ ‬السواق‭ ‬لتعديل‭ ‬التسعيرة‭ ‬وتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬ولم‭ ‬نوفق،‭ ‬مردفا‭: ‬كما‭ ‬أعدنا‭ ‬تقديم‭ ‬الخطاب‭ ‬مجددا‭ ‬للاجتماع‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬وطرح‭ ‬مشاكل‭ ‬سواق‭ ‬الأجرة‭ ‬العالقة‭ ‬منذ‭ ‬فترة،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬منافسة‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬وخاصة‭ ‬غير‭ ‬المرخصة،‭ ‬والتعرفة‭ ‬المحدثة‭ ‬في‭ ‬العدادات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬أوكلت‭ ‬مؤخرا‭ ‬لإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬لتركيبها‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهرين،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬استشف‭ ‬من‭ ‬سواق‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬أن‭ ‬العدادات‭ ‬الجديدة‭ ‬تعرفتها‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬التعرفة‭ ‬السابقة‭.‬

وأوضح‭ ‬أنهم‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬بالتقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬المستخدمة،‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬المقصودة‭ ‬والملبية‭ ‬لتطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬والسياح،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الجديدة‭ ‬لا‭ ‬تلبي‭ ‬الطموح‭ ‬بسبب‭ ‬التعرفة‭ ‬الجديدة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مشاكل‭ ‬عطبها،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬المائة‭ ‬فلس‭ ‬في‭ ‬التعرفة‭ ‬الجديدة‭ ‬لا‭ ‬تحتسب‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مسافة‭ ‬1‭.‬5‭ ‬كيلومتر،‭ ‬ما‭ ‬يؤخر‭ ‬الحسبة‭ ‬عن‭ ‬ذي‭ ‬قبل،‭ ‬ويضر‭ ‬سواق‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الذين‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ ‬في‭ ‬معيشتهم،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬التعرفة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬2007‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬تحتسب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬العداد‭ ‬بعد‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬المسافة،‭ ‬وليس‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المسافة‭ ‬أسوة‭ ‬بعمل‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات،‭ ‬التي‭ ‬تحسب‭ ‬التعرفة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬أول‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬وليس‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكالمة‭.‬

ويأمل‭ ‬البربوري‭ ‬أن‭ ‬يُنظر‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مشاكلهم،‭ ‬لتأخذ‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬النور‭ ‬مع‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬الملبية‭ ‬لطموحات‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬والمهم،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬للسياح‭ ‬وأحد‭ ‬معالم‭ ‬البلد‭.‬

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