سواق ((التكاسي)) يطالبون بتطوير قطاع سيارات الأجرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
قال محمد البربوري الرئيس السابق لجمعية النقل العام «التكاسي» إن سواق سيارات الأجرة يطمحون إلى لقاء من يهمهم الأمر في الجهات المعنية لطرح مشاكلهم، والبحث عن حلول لها.
وأضاف: سبق أن تقدمنا في إدارة الجمعية السابقة بعرائض تحمل تواقيع السواق لتعديل التسعيرة وتطوير قطاع سيارات الأجرة ولم نوفق، مردفا: كما أعدنا تقديم الخطاب مجددا للاجتماع مع المسؤولين وطرح مشاكل سواق الأجرة العالقة منذ فترة، منها على سبيل المثال منافسة العمالة الأجنبية وخاصة غير المرخصة، والتعرفة المحدثة في العدادات الجديدة التي أوكلت مؤخرا لإحدى الشركات لتركيبها في غضون شهرين، مشيرا الى أنه استشف من سواق سيارات الأجرة أن العدادات الجديدة تعرفتها أقل من التعرفة السابقة.
وأوضح أنهم مع التطور في توفير الخدمات بالتقنية الحديثة المستخدمة، للوصول إلى الجهة المقصودة والملبية لتطلعات المواطنين والسياح، بيد أن الأجهزة الجديدة لا تلبي الطموح بسبب التعرفة الجديدة، فضلا عن مشاكل عطبها، لافتا إلى أن سعر المائة فلس في التعرفة الجديدة لا تحتسب في البداية إلا بعد مسافة 1.5 كيلومتر، ما يؤخر الحسبة عن ذي قبل، ويضر سواق هذا القطاع الذين يعتمدون على هذه المهنة في معيشتهم، مبيناً أن التعرفة التي بدأت منذ 2007 من قبل مجلس التنمية والاقتصاد تحتسب العمل في العداد بعد الدخول في المسافة، وليس بعد انتهاء المسافة أسوة بعمل شركات الاتصالات، التي تحسب التعرفة منذ بداية أول ثانية في الدقيقة وليس بعد انتهاء الدقيقة في كل مكالمة.
ويأمل البربوري أن يُنظر في كافة مشاكلهم، لتأخذ طريقها إلى النور مع إيجاد الحلول الملبية لطموحات العاملين في هذا القطاع الحيوي والمهم، الذي يعد الواجهة الأولى للسياح وأحد معالم البلد.
كلمات دالة
MENAFN24092024000055011008ID1108711616
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.