وزير النفط والبيئة يشيد بإنجاز البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن التطور والتقدم المستمر الذي تشهده مملكة البحرين في شتى القطاعات، وتحقيقها الإنجازات المتوالية يجسد الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي جاءت نتائجها في تحقيق أفضل المستويات بالتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشاد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه بالإنجاز العالمي الذي حققته مملكة البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2024 بتقدمها 36 مرتبة، لتكون ضمن الفئة الأعلى في طليعة دول العالم، وإحرازها تقدماً في كافة المؤشرات الرئيسية والفرعية، والذي هو نتاج الجهود التي تقوم بها كافة القطاعات الحكومية مما يرسخ مكانة المملكة في طليعة الدول المتقدمة.
وأثنى وزير النفط والبيئة بالدور المتميز للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات وإسهاماته البارزة في تحقيق هذا الإنجاز العالمي ورفع اسم مملكة البحرين عاليا إقليميا ودوليا.
ونوه وزير النفط والبيئة بما يبذله أعضاء فريق البحرين من جهود نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة رفد المسيرة التنموية الشاملة وتحقيق أفضل الإنجازات في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
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