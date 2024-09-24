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وزير النفط والبيئة يشيد بإنجاز البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية

9/24/2024 7:25:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬أن‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬القطاعات،‭ ‬وتحقيقها‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتوالية‭ ‬يجسد‭ ‬الرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬بالتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الشاملة‭.‬‮

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬بالإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للعام‭ ‬2024‭ ‬بتقدمها‭ ‬36‭ ‬مرتبة،‭ ‬لتكون‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وإحرازها‭ ‬تقدماً‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المؤشرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية،‭ ‬والذي‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬مما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭.‬‮

وأثنى‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بالدور‭ ‬المتميز‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وإسهاماته‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليا‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا‭.‬‮

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بما‭ ‬يبذله‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات،‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬لمواصلة‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭. ‬

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