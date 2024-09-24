رئيس مجلس بلدي الجنوبية: نقل ((مكافحة البعوض)) من الصحة إلى البلديات يحقق استجابة أسرع للمواطنين

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اقترح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بتحريك‭ ‬مياه‭ ‬منطقة‭ ‬البحير‭ ‬الراكدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدراجات‭ ‬المائية‭ (‬الجت‭ ‬سكي‭) ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬دورية‭ ‬وذلك‭ ‬لمنع‭ ‬تكون‭ ‬يرقات‭ ‬البعوض‭ ‬لحين‭ ‬تشغيل‭ ‬نافورات‭ ‬تحريك‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬مازالت‭ ‬تنتظر‭ ‬توصيلها‭ ‬بالتيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬المتاخمة‭ ‬للمنطقة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬استزراع‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬وادي‭ ‬البحير‭ ‬كأحد‭ ‬الحلول‭ ‬الفعالة‭ ‬لمكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬انتشارها‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬نفعا‭ ‬بسبب‭ ‬نفوق‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الطقس‭ ‬الحار‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭.‬

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