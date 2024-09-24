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رئيس مجلس بلدي الجنوبية: نقل ((مكافحة البعوض)) من الصحة إلى البلديات يحقق استجابة أسرع للمواطنين

9/24/2024 7:25:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭: ‬ان‭ ‬بادرة‭ ‬نقل‭ ‬مهمة‭ ‬مكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬إلى‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬خطوة‭ ‬نحو‭ ‬استجابة‭ ‬أسرع‭ ‬كون‭ ‬أن‭ ‬مسؤوليات‭ ‬المكافحة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المنصرمة‭ (‬1966‭) ‬كانت‭ ‬تباشرها‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬يختص‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬الحشرات‭ ‬الضارة‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬آلة‭ ‬تعبأ‭ ‬فيها‭ ‬المادة‭ ‬المبيدة‭ (‬الفليت‭) ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبحت‭ ‬نظامية‭ ‬كبقية‭ ‬الوزارات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1920‭. ‬وأردف‭: ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬أفراد‭ ‬تابعون‭ ‬للقسم‭ ‬المعني‭ ‬بالبلدية‭ ‬وقتذاك‭ ‬يجوبون‭ ‬القرى‭ ‬والمدن‭ ‬لرش‭ ‬مبيد‭ ‬الحشرات،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬أغلب‭ ‬البيوت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬مساحة‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ (‬الحوطة‭) ‬لتربية‭ ‬الأبقار‭ ‬والأغنام‭ ‬والدجاج‭ ‬وبسببها‭ ‬كانت‭ ‬تنتشر‭ ‬الحشرات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نقل‭ ‬مسؤوليات‭ ‬مهمة‭ ‬المكافحة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬ممثلي‭ ‬الدوائر‭ ‬البلدية‭ ‬بسبب‭ ‬انتمائهم‭ ‬الى‭ ‬البلديات‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬هدفها‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اقترح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بتحريك‭ ‬مياه‭ ‬منطقة‭ ‬البحير‭ ‬الراكدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدراجات‭ ‬المائية‭ (‬الجت‭ ‬سكي‭) ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬دورية‭ ‬وذلك‭ ‬لمنع‭ ‬تكون‭ ‬يرقات‭ ‬البعوض‭ ‬لحين‭ ‬تشغيل‭ ‬نافورات‭ ‬تحريك‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬مازالت‭ ‬تنتظر‭ ‬توصيلها‭ ‬بالتيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬المتاخمة‭ ‬للمنطقة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬استزراع‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬وادي‭ ‬البحير‭ ‬كأحد‭ ‬الحلول‭ ‬الفعالة‭ ‬لمكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬انتشارها‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬نفعا‭ ‬بسبب‭ ‬نفوق‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الطقس‭ ‬الحار‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭.‬

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