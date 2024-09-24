انطلاق النسخة الثانية لملتقى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعبر‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬لفعاليات‭ ‬الملتقى،‭ ‬منوها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بالدور‭ ‬التشريعي‭ ‬المساند‭ ‬لهذه‭ ‬الشريحة‭ ‬والداعم‭ ‬لها‭ ‬وهو‭ ‬دور‭ ‬مشهود‭ ‬ومقدر‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

وقال‭ ‬الحواج‭ ‬إن‭ ‬الملتقى‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬على‭ ‬دمج‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬عبر‭ ‬تحفيز‭ ‬هذه‭ ‬الشريحة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬لإتمام‭ ‬تعليمها‭ ‬الجامعي‭ ‬وما‭ ‬بعده‭ ‬وإدماجها‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬ومنذ‭ ‬انطلاقتها‭ ‬صديقة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬وتضم‭ ‬طلبة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬برامجها‭ ‬الدراسية‭ ‬بمستوى‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراه‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬تمنح‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬منحا‭ ‬جزئية‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ‭ ‬لدراسة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬ومنحا‭ ‬جزئية‭ ‬بنسبة‭ ‬20 % ‭ ‬لدراسة‭ ‬الماجستير‭.‬

وعبر‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لرئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬للملتقى‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ومجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬الشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الملتقى،‭ ‬مؤكدا‭ ‬عزم‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬تمكين‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬دراستهم‭ ‬الجامعية‭ ‬العليا‭ ‬وتعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وأضاف‭: ‬تتضمن‭ ‬أعمال‭ ‬الملتقى‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬تشمل‭ ‬مشاريع‭ ‬علمية‭ ‬وتجارب‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬فيما‭ ‬يختص‭ ‬المحور‭ ‬الثاني‭ ‬بمتطلبات‭ ‬تهيئة‭ ‬المعلمين‭ ‬والإداريين‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬فيما‭ ‬يتناول‭ ‬المحور‭ ‬الثالث‭ ‬سياسات‭ ‬دمج‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المعاهد‭ ‬والجامعات‭.‬

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