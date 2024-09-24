Wednesday, 25 September 2024 04:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق النسخة الثانية لملتقى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العالي

9/24/2024 7:25:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬ملتقى‭ ‬دمج‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وذلك‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬ومشاركة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والنواب‭ ‬ورجال‭ ‬المال‭ ‬والأعمال‭ ‬والصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬والشخصيات‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬المجتمعية‭ ‬لتمكين‭ ‬هذه‭ ‬الشريحة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬أعلى‭ ‬المراتب‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أكبر‭ ‬استفادة‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬مواهبهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وعبر‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬لفعاليات‭ ‬الملتقى،‭ ‬منوها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بالدور‭ ‬التشريعي‭ ‬المساند‭ ‬لهذه‭ ‬الشريحة‭ ‬والداعم‭ ‬لها‭ ‬وهو‭ ‬دور‭ ‬مشهود‭ ‬ومقدر‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

وقال‭ ‬الحواج‭ ‬إن‭ ‬الملتقى‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬على‭ ‬دمج‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬عبر‭ ‬تحفيز‭ ‬هذه‭ ‬الشريحة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬لإتمام‭ ‬تعليمها‭ ‬الجامعي‭ ‬وما‭ ‬بعده‭ ‬وإدماجها‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬ومنذ‭ ‬انطلاقتها‭ ‬صديقة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬وتضم‭ ‬طلبة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬برامجها‭ ‬الدراسية‭ ‬بمستوى‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراه‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬تمنح‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬منحا‭ ‬جزئية‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ‭ ‬لدراسة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬ومنحا‭ ‬جزئية‭ ‬بنسبة‭ ‬20 % ‭ ‬لدراسة‭ ‬الماجستير‭.‬

وعبر‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لرئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬للملتقى‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ومجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬الشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الملتقى،‭ ‬مؤكدا‭ ‬عزم‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬تمكين‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬دراستهم‭ ‬الجامعية‭ ‬العليا‭ ‬وتعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وأضاف‭: ‬تتضمن‭ ‬أعمال‭ ‬الملتقى‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬تشمل‭ ‬مشاريع‭ ‬علمية‭ ‬وتجارب‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬فيما‭ ‬يختص‭ ‬المحور‭ ‬الثاني‭ ‬بمتطلبات‭ ‬تهيئة‭ ‬المعلمين‭ ‬والإداريين‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬فيما‭ ‬يتناول‭ ‬المحور‭ ‬الثالث‭ ‬سياسات‭ ‬دمج‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المعاهد‭ ‬والجامعات‭.‬

كلمات دالة

MENAFN24092024000055011008ID1108711613

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث