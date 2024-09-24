الملتقى السنوي للمؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين يبحث فرص وتحديات تأهيل ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين عن تنظيم ملتقاها السنوي الأول بعنوان: (رؤية مستدامة من أجل غد أفضل: تعليم وتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة
– فرص وتحديات)، تحت رعاية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، خلال الفترة 4 - 5 ديسمبر المقبل، بفندق ويندام جراند المنامة.
ويشمل الملتقى جلسات علمية تتناول أوراق عمل يقدمها خبراء ومختصون وأكاديميون، وندوة حوارية عن قصص النجاح في التعليم والتأهيل والتدريب، بمشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة والكوادر العاملة وأولياء الأمور وممثلي الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
وتتناول أوراق العمل تجارب المؤسسات في التعليم والتأهيل والتدريب، ودور القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في دعم التعليم والتدريب، ودور أولياء الأمور في إشراك أبنائهم في هذه البرامج، والتحديات التي تعرقل إشراك ذوي الإعاقة فيها وسبل مواجهتها، وربط التعليم والتأهيل والتدريب باحتياجات ذوي الإعاقة وسوق العمل.
وقال الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين، إن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بذوي الإعاقة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وتعمل على توفير البيئة المحفزة لهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع والمشاركة الفعالة والعيش بكرامة ومساواة في مجتمع لكل فئاته وشرائحه.
وأكد أن الملتقى يسعى إلى دعم الجهود الحكومية والخاصة وفق مبدأ الشراكة المجتمعية، وتسليط الضوء على مسارات التطوير وقصص النجاح، وما تحقق من إنجازات في التعليم والتأهيل والتدريب، مع طرح ومناقشة التحديات لبناء خطط مستقبلية تطور التجربة البحرينية في هذه المجالات.
وتدعو المؤسسة الوطنية الخبراء والمختصين إلى المشاركة بأوراق العمل من خلال التسجيل في موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي:
https :// nifd . bh / sustainable - future /
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