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الملتقى السنوي للمؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين يبحث فرص وتحديات تأهيل ذوي الإعاقة

9/24/2024 7:25:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعوقين‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬ملتقاها‭ ‬السنوي‭ ‬الأول‭ ‬بعنوان‭: (‬رؤية‭ ‬مستدامة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬غد‭ ‬أفضل‭: ‬تعليم‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ ‭ ‬فرص‭ ‬وتحديات‭)‬،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬4‭ - ‬5‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بفندق‭ ‬ويندام‭ ‬جراند‭ ‬المنامة‭.‬

ويشمل‭ ‬الملتقى‭ ‬جلسات‭ ‬علمية‭ ‬تتناول‭ ‬أوراق‭ ‬عمل‭ ‬يقدمها‭ ‬خبراء‭ ‬ومختصون‭ ‬وأكاديميون،‭ ‬وندوة‭ ‬حوارية‭ ‬عن‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والتأهيل‭ ‬والتدريب،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الاعاقة‭ ‬والكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وممثلي‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وتتناول‭ ‬أوراق‭ ‬العمل‭ ‬تجارب‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والتأهيل‭ ‬والتدريب،‭ ‬ودور‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬ودور‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬إشراك‭ ‬أبنائهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البرامج،‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تعرقل‭ ‬إشراك‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬فيها‭ ‬وسبل‭ ‬مواجهتها،‭ ‬وربط‭ ‬التعليم‭ ‬والتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬باحتياجات‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وسوق‭ ‬العمل‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعوقين،‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬بذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المحفزة‭ ‬لهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬والعيش‭ ‬بكرامة‭ ‬ومساواة‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬لكل‭ ‬فئاته‭ ‬وشرائحه‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الملتقى‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬وفق‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مسارات‭ ‬التطوير‭ ‬وقصص‭ ‬النجاح،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والتأهيل‭ ‬والتدريب،‭ ‬مع‭ ‬طرح‭ ‬ومناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬لبناء‭ ‬خطط‭ ‬مستقبلية‭ ‬تطور‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭.‬

وتدعو‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬بأوراق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬عبر‭ ‬الرابط‭ ‬التالي‭: ‬

https ‭://‬ nifd ‭.‬ bh ‭/‬ sustainable ‭-‬ future ‭/‬

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