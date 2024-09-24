((الإسكان والتخطيط العمراني)) تطور 28 خدمة إسكانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بتطوير‭ ‬500‭ ‬خدمة‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬جهة‭ ‬حكومية،‭ ‬فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬28‭ ‬خدمة‭ ‬إسكانية،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكل‭ ‬خدمة‭ ‬عبر‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬المعاملات‭ ‬والإجراءات‭ ‬أو‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬

وأفادت‭ ‬الوزيرة‭ ‬بأن‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المطورة‭ ‬تتضمن‭ ‬16‭ ‬خدمة‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬خدمات‭ ‬مطورة‭ ‬بقطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬الهندسية،‭ ‬و9‭ ‬خدمات‭ ‬يقدمها‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬للمراجعين،‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإتمام‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬إنجاز‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭.‬

ونوهت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وتجربة‭ ‬العميل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتقليص‭ ‬المستندات‭ ‬للخدمات‭ ‬ضمن‭ ‬اتفاقية‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة،‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬تمويل‭ ‬تسهيل،‭ ‬وخدمة‭ ‬الصيانة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬حق‭ ‬التصرف‭ ‬واستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬التمليك‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬الانتفاع‭ ‬من‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬‭ ‬تضمنت‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬الخطوات‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬فقط،‭ ‬وخفض‭ ‬عدد‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬مستنداً‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬مستندات،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬تطوير‭ ‬خدمة‭ ‬حق‭ ‬التصرف‭ ‬بعد‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬التعامل‭ ‬الورقي‭ ‬فيها‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬توفير‭ ‬المراجع‭ ‬13‭ ‬مستنداً،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تقليصها‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬مستندات‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭.‬

كما‭ ‬أطلقت‭ ‬الوزارة‭ ‬خدمة‭ ‬الصيانة‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬تمكن‭ ‬المواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬التمليك‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الصيانة‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬الضمان،‭ ‬حيث‭ ‬اسهمت‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬اتفاقية‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬وتقديمها‭ ‬بشكل‭ ‬إلكتروني‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬ورقية‭ ‬بالكامل‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزيرة‭ ‬آمنة‭ ‬الرميحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬أطلقت‭ ‬خدمة‭ ‬الاستعلام‭ ‬عن‭ ‬العقارات‭ ‬المستملكة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬جديدة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬متاحة‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬حيث‭ ‬تخصص‭ ‬الوزارة‭ ‬صفحة‭ ‬رسمية‭ ‬لمشروع‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وذكرت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬جوانب‭ ‬التطوير‭ ‬شملت‭ ‬أيضاً‭ ‬تنفيذ‭ ‬الربط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬إلكترونية‭ ‬متكاملة‭ ‬سعياً‭ ‬لتبسيط‭ ‬إجراءات‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬بأنواعها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والأنظمة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتم‭ ‬الاستغناء‭ ‬التدريجي‭ ‬عن‭ ‬المعاملات‭ ‬الورقية‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭.‬

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