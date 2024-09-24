((العلوم التطبيقية)) تقدم منحتين من جامعة لندن ساوث بانك إلى أبناء ((الملكية للأعمال الإنسانية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬قدمت‭ ‬الجامعة‭ ‬منحتين‭ ‬دراسيتين‭ ‬كاملتين‭ ‬الى‭ ‬الأيتام‭ ‬المكفولين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية‭ ‬والهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬المستضافة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬البريطانية‭. ‬كما‭ ‬اتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مثل‭ ‬تقديم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬ودورات‭ ‬تدريبية‭ ‬لمنتسبي‭ ‬المؤسسة،‭ ‬وتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬الإدارية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬للمؤسسة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الخيرية‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬المنحة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬حيث‭ ‬أنها‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬المؤسسة‭ ‬وهو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمستوى‭ ‬التعليمي‭ ‬لأبنائها‭ ‬الطلبة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬يعزز‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭. ‬

ودعا‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الخير‭ ‬والعطاء،‭ ‬وأن‭ ‬يشاركوا‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬حياة‭ ‬منتسبي‭ ‬المؤسسة‭ ‬وإسعادهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬لكافة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المؤسسة‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬حاتم‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬تشجع‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬ودعم‭ ‬مختلف‭ ‬مكوناته،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬والمؤسسة‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الوطنية‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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