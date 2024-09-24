((العلوم التطبيقية)) تقدم منحتين من جامعة لندن ساوث بانك إلى أبناء ((الملكية للأعمال الإنسانية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، الاستاذ الدكتور حاتم المصري رئيس جامعة العلوم التطبيقية، والدكتور محمد يوسف نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وخدمة المجتمع وذلك بهدف مد جسور التعاون بين المؤسسة والجامعة لدعم البرامج والمشاريع الإنسانية التي تنظمها المؤسسة لصالح الأيتام والأرامل البحرينيين.
وخلال الزيارة قدمت الجامعة منحتين دراسيتين كاملتين الى الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة في تخصصات الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية المستضافة من جامعة لندن ساوث بانك البريطانية. كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مثل تقديم ورش عمل ودورات تدريبية لمنتسبي المؤسسة، وتقديم الاستشارات الإدارية والاستراتيجية من الجامعة للمؤسسة، بالإضافة إلى مشاركة الجامعة في الأنشطة الخيرية والمبادرات التي تنفذها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
وبهذه المناسبة أعرب الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عن سعادته بهذه المنحة التي قدمتها جامعة العلوم التطبيقية حيث أنها ستساهم في تحقيق أحد أهداف المؤسسة وهو الارتقاء بالمستوى التعليمي لأبنائها الطلبة. وأضاف أن هذا النوع من المبادرات يعزز مبدأ الشراكة المجتمعية لدى المؤسسات والشركات.
ودعا الشيخ علي بن خليفة الجميع في القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في تقديم المبادرات التي تدعم الخير والعطاء، وأن يشاركوا في تغيير حياة منتسبي المؤسسة وإسعادهم من خلال دعمهم المستمر لكافة الخدمات والمشاريع التي تقدمها المؤسسة.
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور حاتم المصري أن جامعة العلوم التطبيقية تشجع المبادرات التي تهدف الى خدمة المجتمع البحريني ودعم مختلف مكوناته، مشيراً إلى أن التعاون بين الجامعة والمؤسسة خطوة تعكس حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في تنمية الموارد البشرية الوطنية ودعم الجهود الإنسانية في المملكة.
كلمات دالة
MENAFN24092024000055011008ID1108711610
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.