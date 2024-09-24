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الأمين العام بوزارة خارجية قطر يستقبل سفير البحرين في الدوحة

9/24/2024 7:25:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور
أحمد‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحمادي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بوزارة‭ ‬خارجية‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الغتم،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تسلم‭ ‬مهامه‭ ‬الجديدة‭. ‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وبحث‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬لتنمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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