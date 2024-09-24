الأمين العام بوزارة خارجية قطر يستقبل سفير البحرين في الدوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور
أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام بوزارة خارجية دولة قطر، محمد بن علي الغتم، سفير مملكة البحرين لدى دولة قطر، وذلك بمناسبة تسلم مهامه الجديدة.
وخلال اللقاء، تم استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، وبحث السبل الكفيلة لتنمية وتعزيز تلك العلاقات والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يلبي التطلعات والأهداف المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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