القائد العام يستقبل وزير الدفاع بجمهورية ليتوانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لوريناس كاشوناس وزير الدفاع بجمهورية ليتوانيا، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بوزير الدفاع بجمهورية ليتوانيا، مشيداً بعلاقات الصداقة المستمرة والمتميزة القائمة بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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