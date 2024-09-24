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القائد العام يستقبل وزير الدفاع بجمهورية ليتوانيا

9/24/2024 7:25:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬لوريناس‭ ‬كاشوناس‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬بجمهورية‭ ‬ليتوانيا،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬‮

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بوزير‭ ‬الدفاع‭ ‬بجمهورية‭ ‬ليتوانيا،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬المستمرة‭ ‬والمتميزة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬‮

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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