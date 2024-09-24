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ناصر بن حمد: دور بارز لوزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار

9/24/2024 7:25:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومنتسبوها‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وصون‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المنجزات‭ ‬الحضارية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬الفائقة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومنتسبيها‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬

وهنأ‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمناسبة‭ ‬تحقيق‭ ‬سموه‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬مسافة‭ ‬160‭ ‬كلم،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬متمنياً‭ ‬لسموه‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬بالإشادة‭ ‬بالجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬بالمملكة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبيها‭ ‬ماضون‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬التحديث‭ ‬والتطوير‭ ‬عبر‭ ‬استراتيجية‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬والكفاءة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭. ‬

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