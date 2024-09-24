ناصر بن حمد: دور بارز لوزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية ومنتسبوها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة وصون الحقوق والحريات والحفاظ على المنجزات الحضارية لمملكة البحرين بكل كفاءة واقتدار في ظل الرعاية الفائقة التي تحظى بها وزارة الداخلية ومنتسبيها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال استقبال سموه الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
وهنأ وزير الداخلية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة تحقيق سموه بطولة العالم للقدرة مسافة 160 كلم، التي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية، متمنياً لسموه دوام التوفيق والنجاح.
وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على تفضل سموه بالإشادة بالجهود المخلصة التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن بالمملكة، مؤكداً أن وزارة الداخلية وجميع منتسبيها ماضون في طريق التحديث والتطوير عبر استراتيجية لرفع مستوى الأداء والكفاءة في منظومة العمل الشرطي.
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