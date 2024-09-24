مركز محمد بن خليفة و((مايو كلينك)) ينظمان المؤتمر السنوي لأمراض القلب والشرايين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صرح العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة قائد الخدمات الطبية أن مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب ينظم بالتعاون مع (مايو كلينك) مؤتمره السنوي لأمراض القلب والشرايين، الذي يعتبر حدثا سنويا للابتكار والمعرفة وفرصة فريدة لتبادل الأفكار والتعلم من الخبراء واستكشاف أحدث الأبحاث والتقنيات في مجال أمراض القلب.
وينعقد المؤتمر
في نسخته الثامنة بقاعة المؤتمرات بفندق الخليج على مدى أربعة أيام بدءا من السادس حتى التاسع من نوفمبر، يجتمع فيه نخبة من الخبراء والمختصين في مجال أمراض القلب، الذي من المتوقع أن يصل عدد المشاركين فيه إلى (270) مشاركا، وباعتماد 26 ساعة تعليم معتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
ويسعى المؤتمر إلى التبادل العلمي والفكري، وفتح آفاق جديدة عن طريق مناقشة أحدث الأبحاث والتطورات في هذا المجال، وتعزيز المعرفة من خلال ورش العمل والمحاضرات التي يقدمها نخبة من الاستشاريين، كما يستهدف المؤتمر أطباء القلب، وطلاب الطب والباحثين في مجال علوم القلب.
ونوه اللواء طبيب فؤاد عبدالقادر المدير التنفيذي لمركز محمد بن خليفة بن سلمان التخصصي للقلب إلى أن هذا المؤتمر يسعى لتطوير البروتوكولات العلاجية الجديدة والتقنيات المستخدمة عالميا، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والمراكز الطبية ودمجها في خطط تطوير القطاع الطبي في البحرين، في إطار السعي المستمر لتحسين الخدمات الصحية على المستويين المحلي والعالمي.
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