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مركز محمد بن خليفة و((مايو كلينك)) ينظمان المؤتمر السنوي لأمراض القلب والشرايين

9/24/2024 7:25:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬ينظم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ (‬مايو‭ ‬كلينك‭) ‬مؤتمره‭ ‬السنوي‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬حدثا‭ ‬سنويا‭ ‬للابتكار‭ ‬والمعرفة‭ ‬وفرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬واستكشاف‭ ‬أحدث‭ ‬الأبحاث‭ ‬والتقنيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭.‬

وينعقد‭ ‬المؤتمر
في‭ ‬نسخته‭ ‬الثامنة‭ ‬بقاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬السادس‭ ‬حتى‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر،‭ ‬يجتمع‭ ‬فيه‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أمراض‭ ‬القلب،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ (‬270‭) ‬مشاركا،‭ ‬وباعتماد‭ ‬26‭ ‬ساعة‭ ‬تعليم‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭.‬

ويسعى‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬التبادل‭ ‬العلمي‭ ‬والفكري،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬الأبحاث‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المعرفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والمحاضرات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الاستشاريين،‭ ‬كما‭ ‬يستهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬أطباء‭ ‬القلب،‭ ‬وطلاب‭ ‬الطب‭ ‬والباحثين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علوم‭ ‬القلب‭.‬

ونوه‭ ‬اللواء‭ ‬طبيب‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬يسعى‭ ‬لتطوير‭ ‬البروتوكولات‭ ‬العلاجية‭ ‬الجديدة‭ ‬والتقنيات‭ ‬المستخدمة‭ ‬عالميا،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحثية‭ ‬والمراكز‭ ‬الطبية‭ ‬ودمجها‭ ‬في‭ ‬خطط‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬السعي‭ ‬المستمر‭ ‬لتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭. ‬

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