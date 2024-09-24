وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اليمنية رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وبمشاركة ووزراء خارجية الدول العربية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التنسيق المشترك بين الدول العربية تجاه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، واللقاءات والمنتديات والاجتماعات التي ستشارك فيها الدول العربية، بما يدعم تنسيق مواقف الدول العربية تجاه الموضوعات والقضايا المطروحة، وبما يعزز العمل العربي المشترك ويدفع مسيرة التعاون بين الدول العربية نحو مزيد من التكامل والتضامن.
كما ناقش الوزراء مستجدات التطورات المتصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية في هذا المحفل الدولي المهم، وسبل زيادة التنسيق العربي المشترك وتكثيف التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية في هذا الخصوص.
وتم تبادل وجهات النظر تجاه استمرار التحرك العربي الجماعي والفردي لتكثيف الجهود الهادفة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والعمل على تخفيف حدة التوتر ومنع التصعيد الذي سيجر المنطقة الى حرب مدمرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
حضر الاجتماع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.
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