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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية

9/24/2024 7:25:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التشاوري‭ ‬السنوي‭ ‬لمجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوزاري،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬شائع‭ ‬محسن‭ ‬الزنداني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬لمجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬ووزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وأحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬مجالات‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تجاه‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الحالية،‭ ‬واللقاءات‭ ‬والمنتديات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬فيها‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تنسيق‭ ‬مواقف‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تجاه‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬المطروحة،‭ ‬وبما‭ ‬يعزز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬ويدفع‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬والتضامن‭. ‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الوزراء‭ ‬مستجدات‭ ‬التطورات‭ ‬المتصلة‭ ‬بالصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لدعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الدولي‭ ‬المهم،‭ ‬وسبل‭ ‬زيادة‭ ‬التنسيق‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬وتكثيف‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭.‬‮

وتم‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬تجاه‭ ‬استمرار‭ ‬التحرك‭ ‬العربي‭ ‬الجماعي‭ ‬والفردي‭ ‬لتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬الهادفة‭ ‬لإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬ومنع‭ ‬التصعيد‭ ‬الذي‭ ‬سيجر‭ ‬المنطقة‭ ‬الى‭ ‬حرب‭ ‬مدمرة‭ ‬تهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭.‬‮

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭.‬

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