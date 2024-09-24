البوعينين أمينا عاما لمجلس النواب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (83) لسنة 2024
بتعيين أمين عام لمجلس النواب، وذلك بناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين السيد محمد إبراهيم السيسي البوعينين أمينًا عامًا لمجلس النواب في درجة وكيل وزارة.
المادة الثانية
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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