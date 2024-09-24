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البوعينين أمينا عاما لمجلس النواب

9/24/2024 7:25:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬83‭) ‬لسنة‭ ‬2024‮
‬بتعيين‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬


‬المادة‭ ‬الأولى

يُعين‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬أمينًا‭ ‬عامًا‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭.‬


‬المادة‭ ‬الثانية

يُعمل‭ ‬بهذا‭ ‬المرسوم‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

كلمات دالة

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