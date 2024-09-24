بونجمة وكيلا لوزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (82) لسنة 2024،
بتعيين وكيل في وزارة الداخلية، وذلك بناءً على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين السيد راشد محمد بونجمة وكيلا للوزارة لشؤون السلطة التشريعية بوزارة الداخلية.
المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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