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الملك يصدر مرسوما بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

9/24/2024 7:25:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬81‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬69‭) ‬لسنة‭ ‬2004‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬‮


‬المادة‭ ‬الأولى

يُضاف‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬4‭) ‬إلى‭ ‬الفقرة‭ (‬أولاً‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬69‭) ‬لسنة‭ ‬2004‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ويُعاد‭ ‬ترقيم‭ ‬باقي‭ ‬البنود‭ ‬تبعاً‭ ‬لذلك،‭ ‬نصه‭ ‬الآتي‭:‬

4-‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭.‬‮

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

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