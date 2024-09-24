الملك يصدر مرسوما بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬المادة‭ ‬الأولى

يُضاف‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬4‭) ‬إلى‭ ‬الفقرة‭ (‬أولاً‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬69‭) ‬لسنة‭ ‬2004‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ويُعاد‭ ‬ترقيم‭ ‬باقي‭ ‬البنود‭ ‬تبعاً‭ ‬لذلك،‭ ‬نصه‭ ‬الآتي‭:‬

4-‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭.‬‮

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المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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