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مـصـادر: إيران تـتـوسـط فــي محادثات سرية لإرسال صواريخ روسيـة إلى الحوثيين في اليمن

9/24/2024 7:25:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الأمم‭ ‬المتحدة‭ - ‬رويترز‭: ‬قالت‭ ‬ثلاثة‭ ‬مصادر‭ ‬غربية‭ ‬وإقليمية‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬تتوسط‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬سرية‭ ‬جارية‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وجماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬اليمنية‭ ‬لنقل‭ ‬صواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للسفن‭ ‬إلى‭ ‬الجماعة‭ ‬المسلحة،‭ ‬وهو‭ ‬تطور‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬المتنامية‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وموسكو‭. ‬وقالت‭ ‬سبعة‭ ‬مصادر‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬لم‭ ‬تقرر‭ ‬بعد‭ ‬نقل‭ ‬صواريخ‭ ‬ياخونت،‭ ‬المعروفة‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬بي‭-‬800‭ ‬أونيكس،‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬خبراء‭ ‬إنها‭ ‬ستسمح‭ ‬للجماعة‭ ‬المسلحة‭ ‬بضرب‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بدقة‭ ‬أكبر‭ ‬وزيادة‭ ‬التهديد‭ ‬للسفن‭ ‬الحربية‭ ‬الأمريكية‭ ‬والأوروبية‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬الحماية‭ ‬لحركة‭ ‬الملاحة‭.
‬وقال‭ ‬مسؤولان‭ ‬إقليميان‭ ‬مطلعان‭ ‬على‭ ‬المحادثات‭ ‬إن‭ ‬الحوثيين‭ ‬والروس‭ ‬التقوا‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬مرتين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وإن‭ ‬المحادثات‭ ‬جارية‭ ‬لتوفير‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الصواريخ،‭ ‬التي‭ ‬يقارب‭ ‬مداها‭ ‬300‭ ‬كيلومتر،‭ ‬ويتوقع‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭. ‬

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