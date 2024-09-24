الرئيس الإيراني: لا يمكن لحزب الله أن ((يواجه بمفرده)) إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬حليفه‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬البقاء‭ ‬بمفرده‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬ضرباتها‭ ‬الواسعة‭ ‬النطاق‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬550‭ ‬شخصا‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭. ‬

وقال‭ ‬بزشكيان‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬تُرجمت‭ ‬من‭ ‬الفارسية‭ ‬إلى‭ ‬الإنجليزية‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬بمفرده‭ ‬دولة‭ ‬تدافع‭ ‬عنها‭ ‬وتدعمها‭ ‬وتزودها‭ ‬الإمدادات‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬ودول‭ ‬أوروبية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬بأن‭ ‬يصبح‭ ‬لبنان‭ ‬غزة‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تشن‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬اللبناني‭ ‬فراس‭ ‬الأبيض‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬558‭ ‬قتيلا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬‮«‬من‭ ‬العزل‭ ‬الآمنين‮»‬،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬1800‭ ‬جريح،‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬حصيلة‭ ‬تسجّل‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬منذ‭ ‬حرب‭ ‬2006‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭. ‬

ومنذ‭ ‬أيام‭ ‬عدة،‭ ‬انتقل‭ ‬مركز‭ ‬ثقل‭ ‬الجبهة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وبروز‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬نشوب‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭. ‬

وسيلقي‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬الجديد‭ ‬أول‭ ‬خطاب‭ ‬له‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬أعمالها‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬

واتهم‭ ‬بزشكيان‭ ‬إسرائيل‭ ‬الاثنين‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬توسيع‮»‬‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬أحد‮»‬‭ ‬ومشددا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬طهران‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬زعزعة‭ ‬استقرار‮»‬‭ ‬المنطقة‭. ‬

وخلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬صحفيين،‭ ‬لم‭ ‬يجب‭ ‬بزشكيان‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬يتصل‭ ‬بمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬طهران‭ ‬سترد‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬كتب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬لن‭ ‬تبقى‭ ‬لا‭ ‬مبالية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نقف‭ ‬بجانب‭ ‬شعبي‭ ‬لبنان‭ ‬وفلسطين‮»‬‭.‬