الرئيس الإيراني: لا يمكن لحزب الله أن ((يواجه بمفرده)) إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طهران – (أ ف ب): قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمس إن حليفه حزب الله «لا يمكنه البقاء بمفرده» في مواجهة إسرائيل التي أدت ضرباتها الواسعة النطاق على لبنان إلى مقتل أكثر من 550 شخصا إلى الآن.
وقال بزشكيان في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» تُرجمت من الفارسية إلى الإنجليزية: «لا يمكن حزب الله أن يواجه بمفرده دولة تدافع عنها وتدعمها وتزودها الإمدادات دول غربية ودول أوروبية والولايات المتحدة».
ودعا المجتمع الدولي إلى «عدم السماح بأن يصبح لبنان غزة أخرى»، حيث تشن إسرائيل عدوانا غير مسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أمس ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه الاثنين إلى 558 قتيلا غالبيتهم «من العزل الآمنين»، وأكثر من 1800 جريح، في أعلى حصيلة تسجّل في يوم واحد منذ حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.
ومنذ أيام عدة، انتقل مركز ثقل الجبهة من قطاع غزة إلى لبنان مع استمرار التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل وبروز مخاوف من نشوب حرب إقليمية.
وسيلقي الرئيس الإيراني الجديد أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها أمس في نيويورك.
واتهم بزشكيان إسرائيل الاثنين بـ «توسيع» النزاع في الشرق الاوسط، مؤكدا ان هذا الامر «ليس في مصلحة أحد» ومشددا على ان طهران لا تسعى إلى «زعزعة استقرار» المنطقة.
وخلال لقاء مع صحفيين، لم يجب بزشكيان في شكل مباشر على سؤال يتصل بمعرفة ما إذا كانت طهران سترد في صورة مباشرة على إسرائيل.
من جهته، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة اكس الإثنين أن «إيران لن تبقى لا مبالية»، مضيفا «نقف بجانب شعبي لبنان وفلسطين».
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