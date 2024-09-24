جوتيريش يحذر: لبنان على حافة الهاوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الأمم‭ ‬المتحدة‭ - ‬الوكالات‭: ‬حذر‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لبنان‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الهاوية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬مخاوفه‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬‮«‬غزة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمام‭ ‬قادة‭ ‬193‭ ‬دولة‭ ‬مجتمعين‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬إن‭ ‬‮«‬غزة‭ ‬كابوس‭ ‬دائم‭ ‬يهدد‭ ‬بجرّ‭ ‬المنطقة‭ ‬برمّتها‭ ‬إلى‭ ‬الفوضى،‭ ‬بدءا‭ ‬بلبنان‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬والشعب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وشعوب‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬يسمحوا‭ ‬بأن‭ ‬يصبح‭ ‬لبنان‭ ‬غزة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نشعر‭ ‬جميعا‭ ‬بالقلق‭ ‬إزاء‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭. ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الهاوية‮»‬‭. ‬

وكرر‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬‮«‬فوري‮»‬‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬مكررا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبرر‭ ‬فرض‭ ‬عقاب‭ ‬جماعي‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬

وعلى‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع،‭ ‬اعتبر‭ ‬جوتيريش‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬عالق‭ ‬في‭ ‬دوامة‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تتفاقم‭ ‬الانقسامات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬و«تشتعل‭ ‬الحروب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬كيف‭ ‬ستنتهي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نتجه‭ ‬مباشرة‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تصوره،‭ ‬نحو‭ ‬برميل‭ ‬بارود‭ ‬يهدد‭ ‬بإشعال‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تسبب‭ ‬بهذا‭ ‬الوضع‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مستوى‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الدفاع‭ ‬عنه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي،‭ ‬وهو‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬أخلاقيا‭. ‬واليوم،‭ ‬يشعر‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬الحكومات‭ ‬بحقها‭ ‬في‭ ‬الاستفادة،‭ ‬كما‭ (‬في‭ ‬لعبة‭) ‬مونوبولي،‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ (‬أنت‭ ‬محرر‭ ‬من‭ ‬السجن‭)‬‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬عدوان‭ ‬سافر‭ ‬هو‭ ‬الأشد‭ ‬همجية‭ ‬وبشاعة‭ ‬والأكثر‭ ‬انتهاكا‭ ‬للقيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمواثيق‭ ‬والأعراف‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬ليست‭ ‬هذه‭ ‬حربا‭ ‬بمفهوم‭ ‬الحرب‭ ‬المعروف‭ ‬والمتداول‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬بل‭ ‬هل‭ ‬جريمة‭ ‬إبادة‭ ‬بأحدث‭ ‬الأسلحة‮»‬‭. ‬

واستبعد‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬إمكانية‭ ‬تحوّل‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وطن‭ ‬بديل‮»‬‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تهجيرهم‭ ‬قسريا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إسرائيل‭ ‬سيشكّل‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

وندد‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بـ«المتطرفين‭ ‬الذين‭ ‬يروّجون‭ ‬باستمرار‭ ‬لفكرة‭ ‬الأردن‭ ‬كوطن‭ ‬بديل‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬أبدا‭. ‬ولن‭ ‬نقبل‭ ‬أبدا‭ ‬بالتهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬فهو‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬أمام‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يموت‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أردوجان‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬الأطفال‭ ‬وحدهم‭ ‬يموتون،‭ ‬إنما‭ ‬نظام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تقوم‭ ‬بما‭ ‬يرجى‭ ‬منها‭.

‬وأضاف‭: ‬‮«‬القيم‭ ‬التي‭ ‬يدّعي‭ ‬الغرب‭ ‬الدفاع‭ ‬عنها‭ ‬تموت‭.. ‬وأنا‭ ‬أطرح‭ ‬السؤال‭ ‬بصراحة‭: ‬يا‭ ‬منظمات‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬أليس‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بشرا؟‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬غزة‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬مقبرة‭ ‬للأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬يا‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ماذا‭ ‬تنتظر‭ ‬لمنع‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولتقول‭: ‬أوقفوا‭ ‬هذه‭ ‬الوحشية،‭ ‬وهذه‭ ‬الهمجية؟‮»‬‭. ‬