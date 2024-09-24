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بايدن في وداع الأمم المتحدة يشدد على مصلحة الشعوب

9/24/2024 7:25:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الامم‭ ‬المتحدة‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألقى‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬خطابه‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬موجها‭ ‬رسالة‭ ‬شخصية‭ ‬إلى‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬مصلحة‭ ‬الشعوب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فوق‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬السلطة‭. ‬وقال‭ ‬وسط‭ ‬التصفيق‭ ‬‮«‬قررت‭ ‬بعد‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬ليدفع‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬بلادي‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭. ‬زملائي‭ ‬القادة،‭ ‬دعونا‭ ‬لا‭ ‬ننسى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأشياء‭ ‬أهم‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬وهو‭ ‬الشعب‮»‬‭. ‬

وألقى‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬لبقاء‭ ‬إرثه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عودة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬كلمته‭ ‬أمام‭ ‬رؤساء‭ ‬دول‭ ‬وحكومات‭ ‬يترقبون‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬والتي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حامية‭ ‬جدا‭. ‬وحث‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬حكومته‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭. ‬كما‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬شاملة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بعد‭ ‬حملة‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مكثفة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬550‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

الرئيسي‮»‬‭. ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬وبالتالي‭ ‬سينهي‭ ‬ولايته‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭. ‬ويخشى‭ ‬كثيرون،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬والمرشحة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬من‭ ‬تحول‭ ‬انعزالي‭ ‬وحمائي‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬قوة‭ ‬عظمى‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

لذلك،‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬رئاسته،‭ ‬يريد‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬أحد‭ ‬مستشاريه،‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬عهده‭ ‬خصوصا‭ ‬دوليا،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬عودة‭ ‬عنها‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬كارين‭ ‬جان‭ ‬بيير‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬وعد‭ ‬بإعادة‭ ‬فرض‭ ‬سلطة‭ ‬أمريكا‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬أعاد‭ ‬إطلاق‭ ‬تحالفات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬وقاد‭ ‬الرد‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وعزز‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬واستثمر‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للوقوف‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الصين‭. ‬

وتحدث‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬الاعلام‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بن‭ ‬لابولت‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬السباق‭ ‬النهائي‮»‬‭ ‬للإدارة‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايتها‭ ‬حتى‭ ‬يناير‭ ‬‮«‬لوضع‭ ‬أسس‭ ‬المستقبل‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬سيدرك‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬بطل‭ ‬الحوار‭ ‬الذي‭ ‬يفتخر‭ ‬بمهاراته‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين،‭ ‬حدود‭ ‬نفوذه‭. ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يهيمن‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬النقاشات‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الدعوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬للتهدئة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬وقفه‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬يشدد‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬اكتوبر،‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬النزاع‭. ‬ويرى‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬التحركات‭ ‬الدولية‭ ‬تعزز‭ ‬النهج‭ ‬المتعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬الذي‭ ‬يتمسك‭ ‬به‭ ‬بايدن‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬أوكرانيا‭ ‬وغزة‭ ‬والسودان،‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الملفات‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التعاون‮»‬‭. ‬

الخارجية‭. ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬يدفع‭ ‬إلى‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأنها‭ ‬ستتبع،‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة،‭ ‬توجهات‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬وعد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتخابه،‭ ‬بزيادة‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬على‭ ‬البضائع‭ ‬المستوردة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬الصينية‭. ‬كما‭ ‬يؤكد‭ -‬بدون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬التفاصيل‭- ‬أنه‭ ‬يستطيع‭ ‬بسهولة‭ ‬حل‭ ‬النزاعات‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬كما‭ ‬كثف‭ ‬الجمهوري‭ ‬الرسائل‭ ‬غير‭ ‬الودية‭ ‬الموجهة‭ ‬لحلفاء‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭. ‬

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