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عبدالله عبدالسلام: بتلكو داعم رئيسي لأنشطة اتحاد الترايثلون

9/24/2024 7:25:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون،‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالسلام،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬العميق‭ ‬لشركة‭ ‬بتلكو‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬المستمر‭ ‬للاتحاد‭ ‬وأنشطته‭ ‬المختلفة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رعاية‭ ‬الشركة‭ ‬للسباق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬العام‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد‭ ‬2024/2025،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬بتلكو‭ ‬بدعم‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيزها‭.‬

وأكد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نقدر‭ ‬بشدة‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬والذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬الترايثلون‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وإن‭ ‬رعاية‭ ‬بتلكو‭ ‬للسباق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬العام‭ ‬تعكس‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الرياضي‭ ‬والتجاري،‭ ‬ونحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لمستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬بفضل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬الأداء‭ ‬وتشجيع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الترايثلون،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬عبدالسلام‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬دعم‭ ‬بتلكو‭ ‬يمثل‭ ‬أيضًا‭ ‬دعمًا‭ ‬معنويًا‭ ‬كبيرًا‭. ‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬مهارات‭ ‬الرياضيين‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الترايثلون،‭ ‬ووجود‭ ‬رعاة‭ ‬مثل‭ ‬بتلكو‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ممكنًا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬عبدالسلام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬خلال‭ ‬الموسم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬رياضة‭ ‬الترايثلون‭.‬

هذا‭ ‬وانطلق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬بحماس،‭ ‬مع‭ ‬آمال‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬جديدة‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مختلف‭ ‬الشركاء‭ ‬والرعاة‭ ‬الداعمين‭ ‬للاتحاد‭.‬

وكانت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات Beyon ‭ ‬،‭ ‬نظمت‭ ‬سباق‭ ‬سبرينت‭ ‬ترايثلون‭ ‬ممتعا‭ ‬لزبائنها‭ ‬للاحتفال‭ ‬بإطلاق‭ ‬جهاز‭ ‬ iPhone 16‭ ‬المنتظر‭ ‬بفارع‭ ‬الصبر‭. ‬أقيم‭ ‬الحدث‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬الموافق‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬سوفيتيل‭ ‬الزلاق‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬آيفون‭ ‬في‭ ‬المتاجر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭. ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬الفعالية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أندرو‭ ‬كالسيث‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭.‬

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