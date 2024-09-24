عبدالله عبدالسلام: بتلكو داعم رئيسي لأنشطة اتحاد الترايثلون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعرب رئيس الاتحاد البحريني للترايثلون، عبدالله عبدالسلام، عن شكره العميق لشركة بتلكو على دعمها المستمر للاتحاد وأنشطته المختلفة. جاء ذلك في إطار رعاية الشركة للسباق الأول في الدوري العام للموسم الرياضي الجديد 2024/2025، مما يعكس التزام بتلكو بدعم الرياضة في البحرين وتعزيزها.
وأكد عبدالسلام في تصريحه: «نحن نقدر بشدة الدعم الذي تقدمه شركة بتلكو، والذي يسهم في تعزيز أنشطة الاتحاد وتحقيق أهدافنا في تطوير رياضة الترايثلون في البحرين، وإن رعاية بتلكو للسباق الأول في الدوري العام تعكس روح التعاون والشراكة بين القطاعين الرياضي والتجاري، ونحن متحمسون لمستقبل مشرق بفضل هذه الشراكات».
وأضاف: «نأمل أن تستمر هذه الشراكة المثمرة لتعزيز مستويات الأداء وتشجيع المزيد من الشباب على المشاركة في رياضة الترايثلون، مما يسهم في رفع علم البحرين في المحافل الدولية».
كما تحدث عبدالسلام عن أهمية دعم الشركات الخاصة للرياضة في البحرين، قائلاً: «إن دعم بتلكو يمثل أيضًا دعمًا معنويًا كبيرًا. نحن نعمل على تطوير برامج تدريبية تهدف إلى تحسين مهارات الرياضيين وتعزيز ثقافة الترايثلون، ووجود رعاة مثل بتلكو يجعل من ذلك ممكنًا».
وأشار عبدالسلام إلى أن الاتحاد سيعمل على تنظيم سلسلة من الفعاليات خلال الموسم، بالإضافة إلى المنافسات الرياضية، بهدف تعزيز المشاركة وزيادة الوعي بأهمية رياضة الترايثلون.
هذا وانطلق الموسم الجديد بحماس، مع آمال كبيرة في تحقيق إنجازات جديدة بفضل الدعم المتواصل الذي يحظى به الاتحاد من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، إلى جانب مختلف الشركاء والرعاة الداعمين للاتحاد.
وكانت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon ، نظمت سباق سبرينت ترايثلون ممتعا لزبائنها للاحتفال بإطلاق جهاز iPhone 16 المنتظر بفارع الصبر. أقيم الحدث يوم الجمعة، الموافق 20 سبتمبر في فندق سوفيتيل الزلاق بالتزامن مع إطلاق آيفون في المتاجر في جميع أنحاء المنطقة. وقد حضر الفعالية عدد من المسؤولين التنفيذيين في شركة Beyon ، بما في ذلك أندرو كالسيث الرئيس التنفيذي للشركة.
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