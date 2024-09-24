نجاح كبير للأمور التقنية لتطبيق VAR

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استعرض مدير مشروع تقنية VAR بالاتحاد البحريني لكرة القدم عبدالرحمن عبدالقادر الأمور التقنية لتقنية VAR ، التي طبقت في أول جولة من دوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الرياضي 2024-2025 بنجاح كبير.
وأوضح عبدالرحمن عبدالقادر أن مشروع VAR بدأ منذ أكثر من سنتين وبدعم من مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، وبتوجيه مباشر من الإدارة التنفيذية برئاسة الأمين العام للاتحاد راشد الزعبي، معربًا عن شكره وتقديره الكبيرين لدعم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
وأكد عبدالقادر أن مهمة تطبيق التقنية لم تكن سهلة على الإطلاق، وخصوصًا مع الحاجة إلى تفعيلها في 3 ملاعب بتوقيت واحد، ومع ضيق الوقت كانت هناك بعض الصعوبات إلا أننا تمكنها من تجاوزها.
وبين أن الجولة الأولى مرت دون أخطاء تقنية، راجعًا السبب إلى التحضير للمباريات قبل 6 ساعات من موعد المباراة، إذ يتم ربط الكاميرات مع النظام والتأكد من جاهزيته، وضبط كاميرات التسلل، بالإضافة إلى التأكد من سهولة وسلامة التواصل بين الحكم وغرفة VAR ، علاوة على التأكد من تشغيل شاشة الحكم في الملعب.
وفي هذا الإطار أشاد عبدالرحمن عبدالقادر بسرعة إنجاز المشروع ونجاحه بشكل كامل في الجولة الأولى، مشيرًا إلى أهمية البناء على العمل وما تحقق من مكتسبات؛ لتحقيق تقدم إضافي، مثنيًا على الدعم الكبير الذي حصل عليه المشروع من مجلس إدارة الاتحاد، ومن الهيئة العامة للرياضة التي وجهت بإنجاز البنية التحتية في وقت قياسي، مقدمًا الشكر والتقدير للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة د. عبدالرحمن عسكر، مثمنًا دعم الأندية الأعضاء وتعاونها، ووسائل الإعلام والجماهير كافة.
MENAFN24092024000055011008ID1108711595
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.