نجاح كبير للأمور التقنية لتطبيق VAR

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استعرض‭ ‬مدير‭ ‬مشروع‭ ‬تقنية‭ ‬ VAR ‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبدالقادر‭ ‬الأمور‭ ‬التقنية‭ ‬لتقنية‭ ‬ VAR ،‭ ‬التي‭ ‬طبقت‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬بنجاح‭ ‬كبير‭.‬

وأوضح‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبدالقادر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬ VAR ‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنتين‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وبتوجيه‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬برئاسة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬الكبيرين‭ ‬لدعم‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭.‬

وأكد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬أن‭ ‬مهمة‭ ‬تطبيق‭ ‬التقنية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مع‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تفعيلها‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬ملاعب‭ ‬بتوقيت‭ ‬واحد،‭ ‬ومع‭ ‬ضيق‭ ‬الوقت‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الصعوبات‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬تجاوزها‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬مرت‭ ‬دون‭ ‬أخطاء‭ ‬تقنية،‭ ‬راجعًا‭ ‬السبب‭ ‬إلى‭ ‬التحضير‭ ‬للمباريات‭ ‬قبل‭ ‬6‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬المباراة،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬ربط‭ ‬الكاميرات‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬جاهزيته،‭ ‬وضبط‭ ‬كاميرات‭ ‬التسلل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سهولة‭ ‬وسلامة‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الحكم‭ ‬وغرفة‭ ‬ VAR ،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬تشغيل‭ ‬شاشة‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أشاد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبدالقادر‭ ‬بسرعة‭ ‬إنجاز‭ ‬المشروع‭ ‬ونجاحه‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬مكتسبات؛‭ ‬لتحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬إضافي،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬ومن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬بإنجاز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي،‭ ‬مقدمًا‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر،‭ ‬مثمنًا‭ ‬دعم‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬وتعاونها،‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والجماهير‭ ‬كافة‭.‬