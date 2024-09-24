Wednesday, 25 September 2024 04:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجاح كبير للأمور التقنية لتطبيق VAR

9/24/2024 7:25:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استعرض‭ ‬مدير‭ ‬مشروع‭ ‬تقنية‭ ‬ VAR ‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبدالقادر‭ ‬الأمور‭ ‬التقنية‭ ‬لتقنية‭ ‬ VAR ،‭ ‬التي‭ ‬طبقت‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬بنجاح‭ ‬كبير‭.‬

وأوضح‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبدالقادر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬ VAR ‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنتين‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وبتوجيه‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬برئاسة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬الكبيرين‭ ‬لدعم‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭.‬

وأكد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬أن‭ ‬مهمة‭ ‬تطبيق‭ ‬التقنية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مع‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تفعيلها‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬ملاعب‭ ‬بتوقيت‭ ‬واحد،‭ ‬ومع‭ ‬ضيق‭ ‬الوقت‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الصعوبات‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬تجاوزها‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬مرت‭ ‬دون‭ ‬أخطاء‭ ‬تقنية،‭ ‬راجعًا‭ ‬السبب‭ ‬إلى‭ ‬التحضير‭ ‬للمباريات‭ ‬قبل‭ ‬6‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬المباراة،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬ربط‭ ‬الكاميرات‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬جاهزيته،‭ ‬وضبط‭ ‬كاميرات‭ ‬التسلل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سهولة‭ ‬وسلامة‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الحكم‭ ‬وغرفة‭ ‬ VAR ،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬تشغيل‭ ‬شاشة‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أشاد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبدالقادر‭ ‬بسرعة‭ ‬إنجاز‭ ‬المشروع‭ ‬ونجاحه‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬مكتسبات؛‭ ‬لتحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬إضافي،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬ومن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬بإنجاز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي،‭ ‬مقدمًا‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر،‭ ‬مثمنًا‭ ‬دعم‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬وتعاونها،‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والجماهير‭ ‬كافة‭.‬

MENAFN24092024000055011008ID1108711595

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث