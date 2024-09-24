انطلاق موسم مليء بإثارة البطولات المحلية للكارتنج في الحلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ينطلق على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» من خلال حلبة الكارتنج موسم جديد لبطولات الكارتنج المحلية للموسم الرياضي الجديد 2024 – 2025 وتبدأ أولى جولات البطولات المحلية يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري.
وينطلق الموسم الجديد ببطولتين كارتنج محليتين وهما بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس وبطولة كارتنج البحرين للتحمل، ويشارك بهما نخبة من السائقين من مختلف الأعمار، وستنطلق بطولة البحرين روتاكس ماكس ب 8 جولات طوال الموسم، بينما بطولة التحمل ستنطلق بـ5 جولات.
وتقام البطولات على مضمار الـ CIK والبالغ طوله 1.414 كيلومتر، وتشتمل بطولة البحرين روتاكس ماكس على عدد من الفئات وأبرزها فئة المايكرو ماكس، فئة الميني ماكس، فئة الجونيور ماكس، وفئة سينيور ماكس وسينيور ماسترز ودي دي 2. ويوم الجمعة تنطلق أولى جولات بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس، حيث تبدأ الجولة الأولى بالحصص التأهيلية في تمام 9 صباحا، بينما ينطلق السباق ما قبل الختامي في 1:40 مساء، والسباق الختامي ينطلق في 3:30 مساء، بينما تنطلق فعاليات منصة التتويج في تمام 6 مساء.
ومن المقرر أن يتنافس هذا الأسبوع ما يزيد عن 35 سائقا على مضمارنا العالمي وأبرزهم في فئة ميكرو ماكس حامل اللقب طارق صوفي، وراشد المحروس، وعبد العزيز الصراف. وسيشارك في فئة ميني ماكس فيصل النجار، وأوستن غراي، وويليام ليتي، وريان نجار، والشيخ أحمد بن صقر آل خليفة، وليونارد بوسي، وفيصل الشاعر.
وسيشارك في فئة جونيور ماكس البطل خالد نجار، الذي سيتنافس ضد راشد هلال، وليوبولد جوتش، وديمير أبلي، وشاهين شاهين، وناصر ناس، الفائز بلقب ميني ماكس في الموسم الماضي والذي انتقل إلى هذه الفئة الأعلى.
وسيشهد فئة السينيور ماكس أكبر عدد من المتسابقين يوم الجمعة، وسيقود المتسابقين حامل اللقب محمد الحسن، محمد آل ثاني، غرايسي روز غرانثام، طلال العطاس، محمد العريض، تاي ميجيا، عبد الله الخاطر، محمد هلال، إيفدوكيا كاربينكو، يوسف العالي، مسعد البسام، عبد الله فخري، فيدانت مينون، راكان الفايز، وزين الحمصاني.
ويتنافس في فئة دي دي 2 ماكس كل من أوليفر كروجلوف، وراؤول سعدي، وعبد الله سجاد، والفئة الأخيرة دي دي 2 ماستر يشارك بها إريك جوتش ومحمد محروس.
ويشهد هذا الموسم انطلاق 8جولات من بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج، الجولة الثانية تنطلق في 12 أكتوبر، والجولة الثالثة والرابعة في 15 و29 نوفمبر، الجولة الخامسة والسادسة في 11 و24 يناير 2025، ومن ثم الجولتين السابعة والختامية في 8 و21 فبراير 2025.
بينما تنطلق بطولة كارتنج البحرين للتحمل بخمس جولات تبدأ في شهر أكتوبر بجولتين في 4 و25 أكتوبر، والجولة الثالثة في 22 نوفمبر، والجولة الرابعة في 7 ديسمبر وجميع الجولات الأربع لمدة ساعتين، بينما تنطلق الجولة الختامية لمدة 24 ساعة من 31 يناير حتى 1 فبراير 2025.
وتدعو حلبة البحرين الدولية للكارتنج الجماهير ومحبي رياضة السيارات للمشاركة ضمن بطولات الكارتنج إلى جانب الدخول المجاني لمتابعة إثارة ومنافسات جولات الكارتنج. وجدير بالذكر أن المواسم الماضية لبطولتي الكارتنج المحلية شهدت مشاركة كبيرة وواسعة.
MENAFN24092024000055011008ID1108711594