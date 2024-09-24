انطلاق موسم مليء بإثارة البطولات المحلية للكارتنج في الحلبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ينطلق‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلبة‭ ‬الكارتنج‭ ‬موسم‭ ‬جديد‭ ‬لبطولات‭ ‬الكارتنج‭ ‬المحلية‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭ ‬ – ‭ ‬2025‭ ‬وتبدأ‭ ‬أولى‭ ‬جولات‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬الموافق‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وينطلق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬ببطولتين‭ ‬كارتنج‭ ‬محليتين‭ ‬وهما‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬وبطولة‭ ‬كارتنج‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل،‭ ‬ويشارك‭ ‬بهما‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار،‭ ‬وستنطلق‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬ب‭ ‬8‭ ‬جولات‭ ‬طوال‭ ‬الموسم،‭ ‬بينما‭ ‬بطولة‭ ‬التحمل‭ ‬ستنطلق‭ ‬بـ5‭ ‬جولات‭.‬

وتقام‭ ‬البطولات‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الـ‭ ‬ CIK ‭ ‬والبالغ‭ ‬طوله‭ ‬1‭.‬414‭ ‬كيلومتر،‭ ‬وتشتمل‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬وأبرزها‭ ‬فئة‭ ‬المايكرو‭ ‬ماكس،‭ ‬فئة‭ ‬الميني‭ ‬ماكس،‭ ‬فئة‭ ‬الجونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬وفئة‭ ‬سينيور‭ ‬ماكس‭ ‬وسينيور‭ ‬ماسترز‭ ‬ودي‭ ‬دي‭ ‬2‭. ‬ويوم‭ ‬الجمعة‭ ‬تنطلق‭ ‬أولى‭ ‬جولات‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس،‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بالحصص‭ ‬التأهيلية‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬9‭ ‬صباحا،‭ ‬بينما‭ ‬ينطلق‭ ‬السباق‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الختامي‭ ‬في‭ ‬1‭:‬40‭ ‬مساء،‭ ‬والسباق‭ ‬الختامي‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬3‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬بينما‭ ‬تنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬6‭ ‬مساء‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتنافس‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬35‭ ‬سائقا‭ ‬على‭ ‬مضمارنا‭ ‬العالمي‭ ‬وأبرزهم‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ميكرو‭ ‬ماكس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬طارق‭ ‬صوفي،‭ ‬وراشد‭ ‬المحروس،‭ ‬وعبد‭ ‬العزيز‭ ‬الصراف‭. ‬وسيشارك‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ميني‭ ‬ماكس‭ ‬فيصل‭ ‬النجار،‭ ‬وأوستن‭ ‬غراي،‭ ‬وويليام‭ ‬ليتي،‭ ‬وريان‭ ‬نجار،‭ ‬والشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وليونارد‭ ‬بوسي،‭ ‬وفيصل‭ ‬الشاعر‭.‬

وسيشارك‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس‭ ‬البطل‭ ‬خالد‭ ‬نجار،‭ ‬الذي‭ ‬سيتنافس‭ ‬ضد‭ ‬راشد‭ ‬هلال،‭ ‬وليوبولد‭ ‬جوتش،‭ ‬وديمير‭ ‬أبلي،‭ ‬وشاهين‭ ‬شاهين،‭ ‬وناصر‭ ‬ناس،‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬ميني‭ ‬ماكس‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬الأعلى‭.‬

وسيشهد‭ ‬فئة‭ ‬السينيور‭ ‬ماكس‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتسابقين‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬وسيقود‭ ‬المتسابقين‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬محمد‭ ‬الحسن،‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬غرايسي‭ ‬روز‭ ‬غرانثام،‭ ‬طلال‭ ‬العطاس،‭ ‬محمد‭ ‬العريض،‭ ‬تاي‭ ‬ميجيا،‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الخاطر،‭ ‬محمد‭ ‬هلال،‭ ‬إيفدوكيا‭ ‬كاربينكو،‭ ‬يوسف‭ ‬العالي،‭ ‬مسعد‭ ‬البسام،‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬فخري،‭ ‬فيدانت‭ ‬مينون،‭ ‬راكان‭ ‬الفايز،‭ ‬وزين‭ ‬الحمصاني‭.‬

ويتنافس‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماكس‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أوليفر‭ ‬كروجلوف،‭ ‬وراؤول‭ ‬سعدي،‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬سجاد،‭ ‬والفئة‭ ‬الأخيرة‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماستر‭ ‬يشارك‭ ‬بها‭ ‬إريك‭ ‬جوتش‭ ‬ومحمد‭ ‬محروس‭.‬

ويشهد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬انطلاق‭ ‬8جولات‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬للكارتنج،‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬أكتوبر،‭ ‬والجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬و29‭ ‬نوفمبر،‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬و24‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الجولتين‭ ‬السابعة‭ ‬والختامية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬و21‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬

بينما‭ ‬تنطلق‭ ‬بطولة‭ ‬كارتنج‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬بخمس‭ ‬جولات‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬بجولتين‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬و25‭ ‬أكتوبر،‭ ‬والجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬نوفمبر،‭ ‬والجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬وجميع‭ ‬الجولات‭ ‬الأربع‭ ‬لمدة‭ ‬ساعتين،‭ ‬بينما‭ ‬تنطلق‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لمدة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬1‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬

وتدعو‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتنج‭ ‬الجماهير‭ ‬ومحبي‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬للمشاركة‭ ‬ضمن‭ ‬بطولات‭ ‬الكارتنج‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدخول‭ ‬المجاني‭ ‬لمتابعة‭ ‬إثارة‭ ‬ومنافسات‭ ‬جولات‭ ‬الكارتنج‭. ‬وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية‭ ‬لبطولتي‭ ‬الكارتنج‭ ‬المحلية‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬وواسعة‭.‬