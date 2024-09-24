تأهل الهلال والشباب والاتحاد لدور الـ16

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (د ب أ): تأهل فريق الهلال لدور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي، يوم أمس الثلاثاء.
وصعد الهلال حامل اللقب بعد فوز صعب على البكيرية أحد أندية الدرجة الثانية بهدف نظيف
سجله كارلوس إدواردو من ركلة جزاء في الدقيقة 41 من الشوط الأول.
وفجر فريق الجبلين أحد أندية الدرجة الثانية مفاجأة بالفوز على الفتح بنتيجة 2/صفر في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.
وسجل خوان تافاريز من ركلة جزاء وخليل العيسى هدفي الجبلين في الدقيقتين 11 و68. وسبق الهلال
والجبلين 8 أندية أخرى تأهلت لدور الـ16 على مدار اليومين الماضيين، وهي العربي والقادسية والوحدة والفيحاء والنصر والطائي والجندل والاتفاق.
بينما يبقى أهلي جدة أبرز الفرق التي ودعت المسابقة مبكرا رفقة كل من الأخدود والعروبة والفيصلي والباطن والحزم والخليج والعدالة.
وفي مباريات أخرى سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفين ليقود فريقه الشباب للتأهل لدور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي بعد الفوز على الخلود بنتيجة 3/1.
لم يحافظ فريق الخلود على تقدمه بهدف سجله ميزياني ماوليدا بعد مرور 29 دقيقة من المباراة. وأدرك الشباب التعادل بهدف نجمه الإيطالي جياكومو بونافينتورا في الدقيقة 36.
وفي الشوط الثاني انتزع الشباب بطاقة التأهل بهدفين سجلهما حمد الله في الدقيقتين 65 و80. كما تأهل فريق اتحاد جدة بعد الفوز على ضيفه العين بنتيجة 3/صفر، في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.
أنهى فريق الاتحاد الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما صالح الشهري في الدقيقة 25، وزياد الرفاعي لاعب العين بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29. وفي الشوط الثاني أضاف صالح الشهري الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.
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