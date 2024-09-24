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تأهل الهلال والشباب والاتحاد لدور الـ16

9/24/2024 7:25:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تأهل‭ ‬فريق‭ ‬الهلال‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬السعودي،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وصعد‭ ‬الهلال‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬البكيرية‭ ‬أحد‭ ‬أندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭
‬سجله‭ ‬كارلوس‭ ‬إدواردو‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬41‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

وفجر‭ ‬فريق‭ ‬الجبلين‭ ‬أحد‭ ‬أندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬مفاجأة‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬الفتح‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أقيمت‭ ‬بنفس‭ ‬التوقيت‭.‬

وسجل‭ ‬خوان‭ ‬تافاريز‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬وخليل‭ ‬العيسى‭ ‬هدفي‭ ‬الجبلين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬11‭ ‬و68‭. ‬وسبق‭ ‬الهلال‭
‬والجبلين‭ ‬8‭ ‬أندية‭ ‬أخرى‭ ‬تأهلت‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين،‭ ‬وهي‭ ‬العربي‭ ‬والقادسية‭ ‬والوحدة‭ ‬والفيحاء‭ ‬والنصر‭ ‬والطائي‭ ‬والجندل‭ ‬والاتفاق‭.‬

بينما‭ ‬يبقى‭ ‬أهلي‭ ‬جدة‭ ‬أبرز‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬ودعت‭ ‬المسابقة‭ ‬مبكرا‭ ‬رفقة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأخدود‭ ‬والعروبة‭ ‬والفيصلي‭ ‬والباطن‭ ‬والحزم‭ ‬والخليج‭ ‬والعدالة‭. ‬

‭ ‬وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬سجل‭ ‬المهاجم‭ ‬المغربي‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬حمد‭ ‬الله‭ ‬هدفين‭ ‬ليقود‭ ‬فريقه‭ ‬الشباب‭ ‬للتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬السعودي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الخلود‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬1‭.‬

لم‭ ‬يحافظ‭ ‬فريق‭ ‬الخلود‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬ميزياني‭ ‬ماوليدا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬29‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭. ‬وأدرك‭ ‬الشباب‭ ‬التعادل‭ ‬بهدف‭ ‬نجمه‭ ‬الإيطالي‭ ‬جياكومو‭ ‬بونافينتورا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬36‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬انتزع‭ ‬الشباب‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬بهدفين‭ ‬سجلهما‭ ‬حمد‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬65‭ ‬و80‭.‬‭ ‬كما‭ ‬تأهل‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬العين‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬صفر،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أقيمت‭ ‬بنفس‭ ‬التوقيت‭.‬

أنهى‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بهدفين‭ ‬سجلهما‭ ‬صالح‭ ‬الشهري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬25،‭ ‬وزياد‭ ‬الرفاعي‭ ‬لاعب‭ ‬العين‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬بالدقيقة‭ ‬29‭. ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أضاف‭ ‬صالح‭ ‬الشهري‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والثالث‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬65‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

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