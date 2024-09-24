شالكه يفكر في استقطاب جونزاليس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جيلسنكيرشن - (د ب أ): يبحث نادي شالكه إمكانية انضمام نجمه الإسباني السابق راؤول جونزاليس إلى قائمة المرشحين لتدريب الفريق، بعد رحيل كاريل جيرايرتس الأسبوع الماضي عن النادي المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني.
ولعب راؤول في صفوف شالكه بين عامي 2010 و2012 وكان معشوقا للجماهير. ويتولى راؤول تدريب الفريق الرديف لنادي ريال مدريد الإسباني، والذي لعب بين صفوفه منذ مرحلة المراهقة، ثم خاض عددا قياسيا من المباريات مع الفريق الأول بإجمالي 741 مباراة بين عامي 1994 و2010، وفاز معه بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وستة ألقاب في الدوري الإسباني.
وتردد أن راؤول رفض تدريب شالكه قبل 12 شهرا ليتم حينها الاستعانة بجيرايرتس، ولم ينف بن مانجا مسؤول النادي أمس الثلاثاء إمكانية الاستعانة بجهود راؤول خلال المرحلة المقبل.
وقال مانجا في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء: «منذ أن كان هنا كنت أسمع اسمه حينما يتم الحديث عن أي ترشيحات».
وأضاف: «بالطبع راؤول اسم يجعل الناس تشعر بالسعادة، من الطبيعي أن تفكر في الاسم بشكل تلقائي، وربما نفعل نحن ذلك أيضا».
وأوضح: «إذا لم نتعامل مع الاسم فستقول حينها، كان ربما سيأتي لكنك لم تتعامل مع هذا الأمر».
ولكن مانجا قال: «من الصعب القول» إذا كان مرشحا بشكل فعلي أم لا.
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