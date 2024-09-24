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شالكه يفكر في استقطاب جونزاليس

9/24/2024 7:25:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جيلسنكيرشن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يبحث‭ ‬نادي‭ ‬شالكه‭ ‬إمكانية‭ ‬انضمام‭ ‬نجمه‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬راؤول‭ ‬جونزاليس‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬لتدريب‭ ‬الفريق،‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬كاريل‭ ‬جيرايرتس‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬النادي‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الألماني‭.‬

ولعب‭ ‬راؤول‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬شالكه‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2010‭ ‬و2012‭ ‬وكان‭ ‬معشوقا‭ ‬للجماهير‭. ‬ويتولى‭ ‬راؤول‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الرديف‭ ‬لنادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬والذي‭ ‬لعب‭ ‬بين‭ ‬صفوفه‭ ‬منذ‭ ‬مرحلة‭ ‬المراهقة،‭ ‬ثم‭ ‬خاض‭ ‬عددا‭ ‬قياسيا‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بإجمالي‭ ‬741‭ ‬مباراة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1994‭ ‬و2010،‭ ‬وفاز‭ ‬معه‭ ‬بثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وستة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭.‬

وتردد‭ ‬أن‭ ‬راؤول‭ ‬رفض‭ ‬تدريب‭ ‬شالكه‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬شهرا‭ ‬ليتم‭ ‬حينها‭ ‬الاستعانة‭ ‬بجيرايرتس،‭ ‬ولم‭ ‬ينف‭ ‬بن‭ ‬مانجا‭ ‬مسؤول‭ ‬النادي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إمكانية‭ ‬الاستعانة‭ ‬بجهود‭ ‬راؤول‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬مانجا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬هنا‭ ‬كنت‭ ‬أسمع‭ ‬اسمه‭ ‬حينما‭ ‬يتم‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ترشيحات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬راؤول‭ ‬اسم‭ ‬يجعل‭ ‬الناس‭ ‬تشعر‭ ‬بالسعادة،‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬الاسم‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي،‭ ‬وربما‭ ‬نفعل‭ ‬نحن‭ ‬ذلك‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬الاسم‭ ‬فستقول‭ ‬حينها،‭ ‬كان‭ ‬ربما‭ ‬سيأتي‭ ‬لكنك‭ ‬لم‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬مانجا‭ ‬قال‭: ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬القول‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مرشحا‭ ‬بشكل‭ ‬فعلي‭ ‬أم‭ ‬لا‭.‬


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