كروس يسخر من اعتراف ويفا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دوسلدورف (ألمانيا) - (د ب أ): أبدى توني كروس، لاعب منتخب ألمانيا لكرة القدم السابق، استياءه ودهشته من تقرير يفيد باعتراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بارتكاب خطأ تحكيمي فادح في آخر مباراة له بمسيرته الكروية أمام إسبانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
وذكرت بوابة (ريفيلو) الإسبانية الاثنين أن لجنة الحكام في يويفا كشفت في تقرير أنه «لم تحتسب ركلة جزاء مستحقة» عندما لمس مارك كوكوريلا، لاعب منتخب إسبانيا، الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه في الوقت الإضافي من لقاء ألمانيا وإسبانيا بدور الثمانية للمسابقة القارية، الذي أقيم في الخامس من يوليو الماضي.
وأشار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، الذي أدار اللقاء، إلى استمرار اللعب ولم يتدخل حكم تقنية الفيديو المساعد (فار) أيضا، حيث كانت النتيجة تشير في ذلك الوقت للتعادل 1/1، قبل أن تفوز إسبانيا باللقاء 2/1، وتشق طريقها نحو التتويج باللقب القاري المرموق للمرة الرابعة في تاريخها.
وصرح كروس ساخرا خلال مشاركته بإحدى الفعاليات الرياضية: «لقد استغرق الأمر منهم ثلاثة أشهر حتى يدركوا أن ما حدث كان لمسة يد، وهو ما تمكن الجميع تقريبا من إدراكه في ثانية واحدة. وهذا يطمئنني كثيرا».
وأعلن كروس، الفائز بكأس العالم عام 2014 ودوري أبطال أوروبا 6 مرات، اعتزاله نهائيا بعد تلك المباراة، التي عصفت بآمال ألمانيا في المضي قدما بالبطولة التي استضافتها على ملاعبها.
أضاف كروس متهكما: «هل يمكنني الآن أن أطلق على نفسي لقب بطل أوروبا؟ بعد فوات الأوان، لأنهم أكدوا ذلك الآن؟ ربما لا. ربما لا تسير الأمور على هذا النحو».
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