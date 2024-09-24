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كروس يسخر من اعتراف ويفا

9/24/2024 7:25:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دوسلدورف‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أبدى‭ ‬توني‭ ‬كروس،‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬السابق،‭ ‬استياءه‭ ‬ودهشته‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬يفيد‭ ‬باعتراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭) ‬بارتكاب‭ ‬خطأ‭ ‬تحكيمي‭ ‬فادح‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬بمسيرته‭ ‬الكروية‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ (‬يورو‭ ‬2024‭).‬

وذكرت‭ ‬بوابة‭ (‬ريفيلو‭) ‬الإسبانية‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬يويفا‭ ‬كشفت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تحتسب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬مستحقة‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬لمس‭ ‬مارك‭ ‬كوكوريلا،‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا،‭ ‬الكرة‭ ‬بيده‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬ألمانيا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬بدور‭ ‬الثمانية‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

وأشار‭ ‬الحكم‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أنتوني‭ ‬تايلور،‭ ‬الذي‭ ‬أدار‭ ‬اللقاء،‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬اللعب‭ ‬ولم‭ ‬يتدخل‭ ‬حكم‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬فار‭) ‬أيضا،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬تشير‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬للتعادل‭ ‬1‭/‬1،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تفوز‭ ‬إسبانيا‭ ‬باللقاء‭ ‬2‭/‬1،‭ ‬وتشق‭ ‬طريقها‭ ‬نحو‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬القاري‭ ‬المرموق‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

وصرح‭ ‬كروس‭ ‬ساخرا‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬بإحدى‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬استغرق‭ ‬الأمر‭ ‬منهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬حتى‭ ‬يدركوا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬كان‭ ‬لمسة‭ ‬يد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تمكن‭ ‬الجميع‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬إدراكه‭ ‬في‭ ‬ثانية‭ ‬واحدة‭. ‬وهذا‭ ‬يطمئنني‭ ‬كثيرا‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬كروس،‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬6‭ ‬مرات،‭ ‬اعتزاله‭ ‬نهائيا‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬المباراة،‭ ‬التي‭ ‬عصفت‭ ‬بآمال‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬بالبطولة‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬على‭ ‬ملاعبها‭.‬

أضاف‭ ‬كروس‭ ‬متهكما‭: ‬‮«‬هل‭ ‬يمكنني‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬أطلق‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا؟‭ ‬بعد‭ ‬فوات‭ ‬الأوان،‭ ‬لأنهم‭ ‬أكدوا‭ ‬ذلك‭ ‬الآن؟‭ ‬ربما‭ ‬لا‭. ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬تسير‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‮»‬‭.‬


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