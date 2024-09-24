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مولر يشيد بانطلاقة بايرن

9/24/2024 7:25:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أبدى‭ ‬توماس‭ ‬مولر،‭ ‬نجم‭ ‬فريق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬المخضرم،‭ ‬سعادته‭ ‬بالانطلاقة‭ ‬الرائعة‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬بعدما‭ ‬أمضى‭ ‬موسمين‭ ‬متواضعين،‭ ‬وفقا‭ ‬لمعاييره‭.‬

وقال‭ ‬مولر‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تشيروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬نلعب‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬ممتعة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬بايرن‭ ‬بمبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأولى‭ ‬بجميع‭ ‬البطولات،‭ ‬بفارق‭ ‬أهداف‭ ‬مذهل،‭ ‬حيث‭ ‬أحرز‭ ‬لاعبوه‭ ‬29‭ ‬هدفا،‭ ‬فيما‭ ‬استقبلت‭ ‬شباكه‭ ‬5‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭ ‬خلالها،‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مديره‭ ‬الفني‭ ‬البلجيكي‭ ‬الجديد‭ ‬فينسنت‭ ‬كومباني‭.‬

وقدم‭ ‬لاعبو‭ ‬بايرن‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‭ ‬في‭ ‬لقاءات‭ ‬الفريق‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬6‭ / ‬1‭ ‬و5‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬مضيفيه‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬وفيردر‭ ‬بريمن‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬الترتيب،‭ ‬فيما‭ ‬انتصر‭ ‬9‭ / ‬2‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وخرج‭ ‬بايرن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ألقاب‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬توج‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬موسم‭ ‬2022‭ / ‬2023،‭ ‬للمرة‭ ‬الـ11‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تعثر‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬آنذاك‭.‬

وقال‭ ‬مولر‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأهداف،‭ ‬لكنني‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬إحراز‭ ‬هذا‭ ‬الكم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬لأسلوب‭ ‬اللعب‭ ‬وكيفية‭ ‬إحيائه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬موجودا‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬المهاجم‭ ‬المخضرم‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬بالتأكيد‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭ ‬الجيدة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬السيطرة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬هي‭ ‬أمر‭ ‬جديد‭. ‬ينبغي‭ ‬عليكم‭ ‬أن‭ ‬تكونوا‭ ‬صادقين‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك‭. ‬نعم،‭ ‬إنه‭ ‬شعور‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

شدد‭ ‬مولر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هيمنة‭ ‬بايرن‭ ‬الحالية‭ ‬تشبه‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬معينة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدربين‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬وجوسيب‭ ‬جوارديولا‭ ‬ويوب‭ ‬هاينكس‭ - ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬التتويج‭ ‬بالثلاثية‭ ‬التاريخية‭ (‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬وكأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭) ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الفريق‭ ‬عامي‭ ‬2013‭ ‬و2020‭.‬


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