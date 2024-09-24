ويفا يعترف بخطأ تحكيمي ضد ألمانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): اعترف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بوجود خطأ تحكيمي بعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة ألمانيا بعد لمسة يد على المدافع الإسباني مارك كوكوريا خلال المواجهة التي جمعت البلدين في ربع نهائي كأس أوروبا في يونيو الماضي، وفقا لما علمته وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من ويفا.
وبعد مشاورات تجرى بشكل دوري مع الحكام الأوروبيين، أوضحت لجنة التحكيم في الاتحاد الأوروبي بأنه كان يجب احتساب ركلة جزاء جرّاء لمسة يد على كوكوريا أثر تسديدة من جمال موسيالا في الوقت الإضافي حيث كانت النتيجة متعادلة 1-1.
وبعد أن اعتبر الحكم أنتوني تايلور بأنّ لمسة اليد مشروعة على اعتبار أنّ ذراعه كانت ثابتة، لم يجد تايلور ضرورة في العودة الى تقنية الحكم المساعد «في أيه آر» ولم يُطلب منه ذلك ايضا من الحكم ستيوارت أتويل المسؤول عن هذه التقنية في المباراة.
نجح بعدها ميكل ميرينو في تسجيل هدف ثان لمصلحة إسبانيا وقيادتها الى الفوز (2-1) وبلوغ الدور نصف النهائي قبل أن تفوز على إنجلترا في النهائي وتتوّج باللقب.
MENAFN24092024000055011008ID1108711589
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.