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ويفا يعترف بخطأ تحكيمي ضد ألمانيا

9/24/2024 7:25:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعترف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬ويفا‭) ‬بوجود‭ ‬خطأ‭ ‬تحكيمي‭ ‬بعدم‭ ‬احتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لمصلحة‭ ‬ألمانيا‭ ‬بعد‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬على‭ ‬المدافع‭ ‬الإسباني‭ ‬مارك‭ ‬كوكوريا‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬علمته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬ويفا‭.‬

وبعد‭ ‬مشاورات‭ ‬تجرى‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬مع‭ ‬الحكام‭ ‬الأوروبيين،‭ ‬أوضحت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬احتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬جرّاء‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬على‭ ‬كوكوريا‭ ‬أثر‭ ‬تسديدة‭ ‬من‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬متعادلة‭ ‬1‭-‬1‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬اعتبر‭ ‬الحكم‭ ‬أنتوني‭ ‬تايلور‭ ‬بأنّ‭ ‬لمسة‭ ‬اليد‭ ‬مشروعة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬ذراعه‭ ‬كانت‭ ‬ثابتة،‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬تايلور‭ ‬ضرورة‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬تقنية‭ ‬الحكم‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬ولم‭ ‬يُطلب‭ ‬منه‭ ‬ذلك‭ ‬ايضا‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬ستيوارت‭ ‬أتويل‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

نجح‭ ‬بعدها‭ ‬ميكل‭ ‬ميرينو‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬ثان‭ ‬لمصلحة‭ ‬إسبانيا‭ ‬وقيادتها‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ (‬2-1‭) ‬وبلوغ‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تفوز‭ ‬على‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬وتتوّج‭ ‬باللقب‭.‬





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