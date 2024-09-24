ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شدد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬برشلونة‭ ‬المتصدر‭ ‬وأكد‭ ‬استعداده‭ ‬لدربي‭ ‬العاصمة‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬ألافيس‭ ‬3‭-‬2‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إسبانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وبدا‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬سهل‭ ‬عندما‭ ‬حسم‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة‭ ‬خصوصا‭ ‬بعد‭ ‬هدفه‭ ‬المبكر‭ ‬بعد‭ ‬54‭ ‬ثانية‭ ‬بواسطة‭ ‬لوكاس‭ ‬فاسكيس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬40‭.‬

وعزز‭ ‬رودريغو‭ ‬تقدم‭ ‬الملكي‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬48‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬للمدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الـ300‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الادارة‭ ‬الفنية‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬فترتين،‭ ‬بإجراء‭ ‬تبديلات‭ ‬بإخراج‭ ‬مبابي‭ ‬ورودريغو‭ ‬والاوروغوياني‭ ‬فيديريكو‭ ‬فالفيردي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬إيدر‭ ‬ميليتاو،‭ ‬لكنه‭ ‬كاد‭ ‬يدفع‭ ‬الثمن‭ ‬غاليا‭ ‬بعدما‭ ‬تراخى‭ ‬لاعبوه‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الاخيرة‭ ‬واستقبلت‭ ‬شباكهم‭ ‬هدفين‭ ‬بواسطة‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬كارلوس‭ ‬بينافيديس‭ (‬85‭) ‬وكيكي‭ ‬غارسيا‭ (‬86‭).‬

ورفع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬سجله‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬الليغا‭ ‬الى‭ ‬39‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬1‭-‬3‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ميتروبوليتانو‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭.‬

وسيدافع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬عن‭ ‬سلسلته‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ميتروبوليتانو‭ ‬بالذات‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬أطول‭ ‬سلسلة‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والتي‭ ‬يملكها‭ ‬برشلونة‭ ‬بواقع‭ ‬43‭ ‬مباراة‭ ‬بين‭ ‬أبريل‭ ‬2017‭ ‬مايو‭ ‬2018‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬وإرنستو‭ ‬فالفيردي‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬والخامس‭ ‬في‭ ‬الليغا‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬خلف‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬خيتافي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬



