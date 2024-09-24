ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): شدد ريال مدريد حامل اللقب الخناق على غريمه التقليدي برشلونة المتصدر وأكد استعداده لدربي العاصمة أمام جاره أتلتيكو مدريد عندما تغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 3-2 أمس الثلاثاء في المرحلة السابعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وبدا النادي الملكي في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما حسم الشوط الاول بثنائية نظيفة خصوصا بعد هدفه المبكر بعد 54 ثانية بواسطة لوكاس فاسكيس، قبل أن يضيف الدولي الفرنسي كيليان مبابي الثاني في الدقيقة 40.
وعزز رودريغو تقدم الملكي مطلع الشوط الثاني (48)، ما سمح للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مباراته الـ300 في مختلف المسابقات على رأس الادارة الفنية لريال مدريد في فترتين، بإجراء تبديلات بإخراج مبابي ورودريغو والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والبرازيلي إيدر ميليتاو، لكنه كاد يدفع الثمن غاليا بعدما تراخى لاعبوه في الدقائق الاخيرة واستقبلت شباكهم هدفين بواسطة الأوروغوياني كارلوس بينافيديس (85) وكيكي غارسيا (86).
ورفع ريال مدريد سجله الخالي من الهزائم في الليغا الى 39 مباراة متتالية وتحديدا منذ سقوطه أمام جاره أتلتيكو مدريد 1-3 على ملعب ميتروبوليتانو في 24 سبتمبر 2023.
وسيدافع ريال مدريد عن سلسلته الأحد المقبل على ملعب ميتروبوليتانو بالذات عندما يحل ضيفا على جاره في قمة المرحلة الثامنة، على أمل الاقتراب من أطول سلسلة دون خسارة في الدوري والتي يملكها برشلونة بواقع 43 مباراة بين أبريل 2017 مايو 2018 تحت اشراف لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي.
وهو الفوز الخامس تواليا لريال مدريد في مختلف المسابقات والخامس في الليغا فرفع رصيده الى 17 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الذي يستضيف خيتافي اليوم الأربعاء.
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