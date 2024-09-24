مانشستر سيتي وتشيلسي يصعدان إلى دور الـ16

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): تأهل فريقا مانشستر سيتي وتشيلسي لدور الـ16 في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، مساء يوم أمس الثلاثاء. تأهل مانشستر سيتي بعد الفوز على ضيفه واتفورد بنتيجة 2/1 على ملعب الاتحاد.
تقدم السيتي في الشوط الأول بهدفين سجلهما جيريمي دوكو وماتيوس نونيز في الدقيقتين 5 و.38
وقلص توم إينس الفارق مسجلا هدف واتفورد الوحيد في الدقيقة .86 وصعد مانشستر سيتي ليواجه ليستر سيتي الذي فاز بصعوبة على والسال بركلات الترجيح بنتيجة /3صفر بعد تعادل سلبي في مباراة أقيمت بنفس التوقيت. أما تشيلسي فصعد بعد فوز كاسح على بارو بنتيجة /5صفر في مباراة تألق فيها المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو. سجل نكونكو ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 8 و15 و75، وأضاف زميله بيدرو نيتو هدفا في الدقيقة .48 كما استفاد الفريق اللندني من هدف ذاتي سجله باول فارمان حارس مرمى بارو بالخطأ في مرماه عند الدقيقة .28 وينتظر تشيلسي اختبارا قويا في الدور القادم عندما يواجه جاره اللندني توتنهام هوتسبير الذي تأهل بالفوز على كوفنتري سيتي بنتيجة .2/1 وبسيناريو صعب تأهل أستون فيلا بالفوز على مضيفه وايكومب واندررز بنتيجة .2/1
تقدم أستون فيلا بهدفين سجلهما إيمي بوينديا وجون دوران من ركلة جزاء في الدقيقتين 55 و85، بينما سجل ريتشارد كوني هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة .95
وينتظر أستون فيلا في دور الـ16 الفائز من مواجهة أرسنال ضد بولتون واندررز المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.
MENAFN24092024000055011008ID1108711587
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.