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مانشستر سيتي وتشيلسي يصعدان إلى دور الـ16

9/24/2024 7:25:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تأهل‭ ‬فريقا‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وتشيلسي‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬المحترفة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬تأهل‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬واتفورد‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬1‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭.‬

تقدم‭ ‬السيتي‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدفين‭ ‬سجلهما‭ ‬جيريمي‭ ‬دوكو‭ ‬وماتيوس‭ ‬نونيز‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬5‭ ‬و‭.‬38‭ ‬

وقلص‭ ‬توم‭ ‬إينس‭ ‬الفارق‭ ‬مسجلا‭ ‬هدف‭ ‬واتفورد‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬86‭ ‬وصعد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬ليواجه‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬والسال‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بنتيجة‭ /‬3صفر‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬سلبي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أقيمت‭ ‬بنفس‭ ‬التوقيت‭. ‬أما‭ ‬تشيلسي‭ ‬فصعد‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬كاسح‭ ‬على‭ ‬بارو‭ ‬بنتيجة‭ /‬5صفر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تألق‭ ‬فيها‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوفر‭ ‬نكونكو‭. ‬سجل‭ ‬نكونكو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ (‬هاتريك‭) ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬8‭ ‬و15‭ ‬و75،‭ ‬وأضاف‭ ‬زميله‭ ‬بيدرو‭ ‬نيتو‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬48‭ ‬كما‭ ‬استفاد‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬ذاتي‭ ‬سجله‭ ‬باول‭ ‬فارمان‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬بارو‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ .‬28‭ ‬وينتظر‭ ‬تشيلسي‭ ‬اختبارا‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬القادم‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬جاره‭ ‬اللندني‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير‭ ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬كوفنتري‭ ‬سيتي‭ ‬بنتيجة‭ .‬2‭/‬1‭ ‬وبسيناريو‭ ‬صعب‭ ‬تأهل‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬وايكومب‭ ‬واندررز‭ ‬بنتيجة‭ .‬2/1

تقدم‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬بهدفين‭ ‬سجلهما‭ ‬إيمي‭ ‬بوينديا‭ ‬وجون‭ ‬دوران‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬55‭ ‬و85،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬ريتشارد‭ ‬كوني‭ ‬هدف‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬95

وينتظر‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬أرسنال‭ ‬ضد‭ ‬بولتون‭ ‬واندررز‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬

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