النجمة يواجه الأهلي في ((كلاسيكو)) كرة اليد البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق





سيكون‭ ‬عشاق‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مثير‭ ‬ومرتقب‭ ‬حيث‭ ‬تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬سماهيج‭ ‬وتوبلي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6:00‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬‮«‬كلاسيكو‮»‬‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬والتي‭ ‬ستجمع‭ ‬بين‭ ‬النجمة‭ ‬ونظيره‭ ‬الأهلي‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬45‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

إقبال‭ ‬جماهيري

ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مدرجات‭ ‬الصالة‭ ‬حضورًا‭ ‬جماهيريًا‭ ‬مميزًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أنصار‭ ‬وعشاق‭ ‬الفريقين‭ ‬خصوصًا‭ ‬ومحبي‭ ‬اللعبة‭ ‬عموماً،‭ ‬كون‭ ‬مواجهة‭ ‬الأهلي‭ ‬والنجمة‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬وتتسم‭ ‬بالإثارة‭ ‬والمتعة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬الطرفان‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة،‭ ‬كما‭ ‬لها‭ ‬إمكاناتها‭ ‬وقدراتها‭ ‬التي‭ ‬تصنع‭ ‬الفارق‭ ‬وتحقق‭ ‬الانتصار‭.‬

قمة‭ ‬مرتقبة

ففي‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬سيكون‭ ‬شعار‭ ‬المباراة‭ ‬عدم‭ ‬السقوط‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصدارة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬كلاهما‭ ‬يسيران‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬النجمة‭ ‬كسب‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬منافسيه،‭ ‬بينما‭ ‬الأهلي‭ ‬يمتلك‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬ستشهد‭ ‬ملحمة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬خاصة‭ ‬النجمة‭ ‬الذي‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬نسقه‭ ‬التصاعدي‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬انسجام‭ ‬وتأقلم‭ ‬لاعبيه،‭ ‬ويضع‭ ‬نصب‭ ‬عينه‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصدارة،‭ ‬والأهلي‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬ويطمح‭ ‬بنقاط‭ ‬الفوز‭ ‬واعتلاء‭ ‬الصدارة‭.‬

مواجهة‭ ‬متكافئة

مواجهة‭ ‬متكافئة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المعطيات‭ ‬السابقة‭ ‬فإن‭ ‬الكفة‭ ‬تكاد‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬تكافئاً‭ ‬بما‭ ‬يمتاز‭ ‬به‭ ‬الفريقان‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬متقاربة‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة،‭ ‬فمفاتيح‭ ‬الخطورة‭ ‬لدى‭ ‬الأهلي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬النجمة،‭ ‬وكلا‭ ‬الطرفين‭ ‬يمتاز‭ ‬بأسلوبه‭ ‬الخاص‭ ‬والمميز‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المهمات‭ ‬داخل‭ ‬الملعب،‭ ‬وله‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬لاعبوه‭.‬

ويدخل‭ ‬النجمة‭ ‬مدججاً‭ ‬بنجومه‭ ‬بقيادة‭ ‬اللاعب‭ ‬المخضرم‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا،‭ ‬ومعه‭ ‬المجموعة‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬أمثال‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرضا،‭ ‬مهدي‭ ‬سعد،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المساندة‭ ‬الفعلية‭ ‬بوجود‭ ‬الأخوين‭ ‬مجتبى‭ ‬وعبدالله‭ ‬الزيمور،‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا‭ ‬و‭ ‬الحارس‭ ‬علي‭ ‬خميس،‭ ‬وبقية‭ ‬الزملاء‭. ‬أما‭ ‬الأهلي‭ ‬فيدخل‭ ‬المباراة‭ ‬بعملاقة‭ ‬لاعبيه،‭ ‬تقودهم‭ ‬خبرة‭ ‬اللاعب‭ ‬المخضرم‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬وعلي‭ ‬ميرزا،‭ ‬و‭ ‬إمكانيات‭ ‬محمد‭ ‬حميد،‭ ‬وقاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬وعبدالله‭ ‬علي،‭ ‬وحسين‭ ‬فخر،‭ ‬وحسين‭ ‬القطري،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحارس‭ ‬صلاح‭ ‬عبدالجليل‭.‬

سماهيج‭ ‬وتوبلي

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى،‭ ‬سيكون‭ ‬سماهيج‭ ‬أمام‭ ‬اختبار‭ ‬قوي،‭ ‬حينما‭ ‬يصطدم‭ ‬بنظيره‭ ‬توبلي،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬المواجهة‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الإثارة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬الفريقان‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬شابة‭ ‬ذات‭ ‬إمكانيات‭ ‬جيدة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الكفة‭ ‬والحظوظ‭ ‬بينهما‭ ‬متساوية‭ ‬في‭ ‬خطف‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭. ‬