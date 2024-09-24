النجمة يواجه الأهلي في ((كلاسيكو)) كرة اليد البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد توفيق
سيكون عشاق كرة اليد على موعد مثير ومرتقب حيث تتواصل اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثالثة لدوري خالد بن حمد لكرة اليد بإقامة مباراتين، الأولى بين سماهيج وتوبلي عند الساعة 6:00 مساءً، والثانية «كلاسيكو» كرة اليد البحرينية والتي ستجمع بين النجمة ونظيره الأهلي الساعة 7:45 مساءً على صالة الاتحاد بأم الحصم.
إقبال جماهيري
ومن المؤمل أن تشهد مدرجات الصالة حضورًا جماهيريًا مميزًا من قبل أنصار وعشاق الفريقين خصوصًا ومحبي اللعبة عموماً، كون مواجهة الأهلي والنجمة دائماً ما تحظى وتتسم بالإثارة والمتعة في ظل ما يمتلكه الطرفان من عناصر مميزة من أصحاب الخبرة، كما لها إمكاناتها وقدراتها التي تصنع الفارق وتحقق الانتصار.
قمة مرتقبة
ففي المباراة الأولى، سيكون شعار المباراة عدم السقوط والحفاظ على الصدارة، وخصوصًا أن كلاهما يسيران في الطريق الصحيح من خلال الجولات الماضية، حيث النجمة كسب (6 نقاط) من انتصارين في المركز الأول بفارق الأهداف عن منافسيه، بينما الأهلي يمتلك في رصيده (6 نقاط) من انتصارين في المركز الثاني، ومن المؤكد أن المباراة ستشهد ملحمة قوية بين الطرفين، خاصة النجمة الذي يسير في نسقه التصاعدي فضلاً عن انسجام وتأقلم لاعبيه، ويضع نصب عينه الحفاظ على الصدارة، والأهلي هو الآخر الذي يقدم مستويات فنية عالية في الجولتين الماضيتين ويطمح بنقاط الفوز واعتلاء الصدارة.
مواجهة متكافئة
مواجهة متكافئة من خلال المعطيات السابقة فإن الكفة تكاد تكون أكثر تكافئاً بما يمتاز به الفريقان من إمكانيات متقاربة بدرجة كبيرة، فمفاتيح الخطورة لدى الأهلي لا تقل عن تلك الموجودة في النجمة، وكلا الطرفين يمتاز بأسلوبه الخاص والمميز في أداء المهمات داخل الملعب، وله نقاط القوة والضعف التي يتمتع بها لاعبوه.
ويدخل النجمة مدججاً بنجومه بقيادة اللاعب المخضرم محمد ميرزا، ومعه المجموعة الأخرى من اللاعبين، أمثال أحمد المقابي، محمد حبيب، حسن السماهيجي، محمد عبدالرضا، مهدي سعد، أحمد جلال، إلى جانب المساندة الفعلية بوجود الأخوين مجتبى وعبدالله الزيمور، حسن ميرزا و الحارس علي خميس، وبقية الزملاء. أما الأهلي فيدخل المباراة بعملاقة لاعبيه، تقودهم خبرة اللاعب المخضرم علي عيد، وعلي ميرزا، و إمكانيات محمد حميد، وقاسم قمبر، وعبدالله علي، وحسين فخر، وحسين القطري، إضافة إلى الحارس صلاح عبدالجليل.
سماهيج وتوبلي
وفي المباراة الأخرى، سيكون سماهيج أمام اختبار قوي، حينما يصطدم بنظيره توبلي، حيث أن المواجهة ستكون في قمة الإثارة بينهما في ظل ما يمتلكه الفريقان من عناصر شابة ذات إمكانيات جيدة، كما أن الكفة والحظوظ بينهما متساوية في خطف نقاط الفوز.
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