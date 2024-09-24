لجنة المتطوعين تنظم ورشة تدريبية حول ((الاستعداد النفسي لتنظيم البطولات الرياضية الدولية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت لجنة المتطوعين ودعم الخدمات يوم الاحد الماضي ورشة تدريبية بعنوان «الاستعداد النفسي لتنظيم بطولة رياضية دولية»، قدمها د. نبيل طه، وذلك في إطار استعدادات مملكة البحرين لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024»، التي تقام تحت رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، خلال شهر أكتوبر المقبل.
وشهدت الورشة مشاركة متميزة من المتطوعين، حيث تركزت محاورها على أهمية التحضير النفسي للفرق التنظيمية وكيفية التعامل مع التحديات التي قد تواجههم خلال الفعاليات الكبرى.
وخلال الورشة استعرض د. نبيل طه عدة محاور مهمة شملت كيفية إدارة الضغوط النفسية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتطوير القدرات على اتخاذ القرارات الحاسمة تحت الضغط. وركزت الورشة على توفير الأدوات النفسية اللازمة لضمان نجاح التنظيم ورفع مستوى الأداء العام للفرق المتطوعة.
وفي تصريحه على هامش الورشة قال د. نبيل طه: «إن مثل هذه الورش تُعد ضرورية لضمان تجهيز المتطوعين نفسياً للتعامل مع المتغيرات والضغوط التي ترافق تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى. ونحن راضون تماماً عن مستوى الحضور والتفاعل، وقد أظهر المشاركون التزاماً وتفانياً يعكسان جاهزيتهم الكاملة لتنفيذ مهامهم بنجاح».
من جانبهم، أعرب المشاركون في الورشة عن امتنانهم لهذه الفرصة التدريبية التي نظمتها لجنة المتطوعين ودعم الخدمات، مؤكدين أن سلسلة الورش التدريبية السابقة قد عززت من قدراتهم الفنية والتنظيمية، ورفعت مستوى استعدادهم لتولي المهام التنظيمية خلال البطولة. كما أعربوا عن رضاهم الكامل عن جودة البرامج التدريبية المقدمة، معتبرين أن هذه الورش قد اسهمت في تأهيلهم بشكل شامل.
وتأتي هذه الدورة في إطار عمل مختلف اللجان استعدادا لاستضافة أكبر دورة للألعاب المدرسية في التاريخ على مدى 10 أيام خلال شهر أكتوبر 2024، وذلك بمشاركة واسعة من 80 دولة حول العالم، وبمشاركة 5 آلاف طالب، يتنافسون في 25 رياضة مختلفة. وقد تم تخصيص 14 موقعاً لتنفيذ الألعاب والبرامج المتخصصة، ما يعزز من قدرة البحرين على تنظيم فعالية رياضية عالمية بهذا الحجم، ووفقاً لأعلى المعايير الدولية.
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