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لجنة المتطوعين تنظم ورشة تدريبية حول ((الاستعداد النفسي لتنظيم البطولات الرياضية الدولية))

9/24/2024 7:25:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬لجنة‭ ‬المتطوعين‭ ‬ودعم‭ ‬الخدمات‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬الماضي‭ ‬ورشة‭ ‬تدريبية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الاستعداد‭ ‬النفسي‭ ‬لتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬رياضية‭ ‬دولية‮»‬،‭ ‬قدمها‭ ‬د‭. ‬نبيل‭ ‬طه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استعدادات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭. ‬

وشهدت‭ ‬الورشة‭ ‬مشاركة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬المتطوعين،‭ ‬حيث‭ ‬تركزت‭ ‬محاورها‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التحضير‭ ‬النفسي‭ ‬للفرق‭ ‬التنظيمية‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجههم‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى‭.‬

وخلال‭ ‬الورشة‭ ‬استعرض‭ ‬د‭. ‬نبيل‭ ‬طه‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬مهمة‭ ‬شملت‭ ‬كيفية‭ ‬إدارة‭ ‬الضغوط‭ ‬النفسية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بالنفس،‭ ‬وتطوير‭ ‬القدرات‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الحاسمة‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭. ‬وركزت‭ ‬الورشة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الأدوات‭ ‬النفسية‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬التنظيم‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬العام‭ ‬للفرق‭ ‬المتطوعة‭.‬

وفي‭ ‬تصريحه‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الورشة‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬نبيل‭ ‬طه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬تُعد‭ ‬ضرورية‭ ‬لضمان‭ ‬تجهيز‭ ‬المتطوعين‭ ‬نفسياً‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬والضغوط‭ ‬التي‭ ‬ترافق‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى‭. ‬ونحن‭ ‬راضون‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬الحضور‭ ‬والتفاعل،‭ ‬وقد‭ ‬أظهر‭ ‬المشاركون‭ ‬التزاماً‭ ‬وتفانياً‭ ‬يعكسان‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬الكاملة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مهامهم‭ ‬بنجاح‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬عن‭ ‬امتنانهم‭ ‬لهذه‭ ‬الفرصة‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬لجنة‭ ‬المتطوعين‭ ‬ودعم‭ ‬الخدمات،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬سلسلة‭ ‬الورش‭ ‬التدريبية‭ ‬السابقة‭ ‬قد‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬قدراتهم‭ ‬الفنية‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬ورفعت‭ ‬مستوى‭ ‬استعدادهم‭ ‬لتولي‭ ‬المهام‭ ‬التنظيمية‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭. ‬كما‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬رضاهم‭ ‬الكامل‭ ‬عن‭ ‬جودة‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المقدمة،‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬قد‭ ‬اسهمت‭ ‬في‭ ‬تأهيلهم‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬مختلف‭ ‬اللجان‭ ‬استعدادا‭ ‬لاستضافة‭ ‬أكبر‭ ‬دورة‭ ‬للألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬طالب،‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬رياضة‭ ‬مختلفة‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬14‭ ‬موقعاً‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الألعاب‭ ‬والبرامج‭ ‬المتخصصة،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬فعالية‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم،‭ ‬ووفقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭. ‬

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