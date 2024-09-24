منـتـخب البحــرين المدرســي لكـرة اليـد يكــثـف اســـتـعداداتـه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد إسماعيل باقر مدير المنتخبات بالاتحاد البحريني لكرة اليد أن منتخب البحرين المدرسي لكرة اليد المشارك في دورة الألعاب المدرسية الدولية يواصل تحضيراته المكثفة استعدادًا للمشاركة في أكبر دورة للألعاب المدرسية في التاريخ التي ستقام في مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر المقبل برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأوضح باقر أن المنتخب يتكون من 45 لاعبًا موزعين على فريقين، «منتخب A » و«منتخب B »، ويضم هذا الفريق لاعبين من «جيل الذهب»، الذين تم تطويرهم ضمن مشروع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وأشار إلى أن هؤلاء اللاعبين هم نفس الفريق الذي حقق المركز الأول في البطولة العربية الأخيرة التي أقيمت في العراق، كما يضم المنتخب بعض اللاعبين الذين شاركوا في بطولة آسيا للناشئين في الأردن، وتأهلوا إلى نهائيات كأس العالم القادمة 2024.
وفيما يخص الجهاز الفني للمنتخب أوضح باقر أن القيادة الفنية يتولاها المدرب التونسي صبحي ماجد، الذي سبق له قيادة فرق بحرينية ومنتخب الناشئين في وقت سابق، يساعده في المهمة أكبر مرزوق ومحمود السلاطنة، إضافة إلى قاسم أحمد خليل، فيما يتولى الشؤون الإدارية منصور أحمد، ويشرف على الجانب الطبي الأخصائيان كريم حسن ومحمود الشيخ.
وأشار باقر إلى أهمية البطولة للاتحاد البحريني لكرة اليد، مؤكدًا أنها تمثل فرصة فريدة لجيل جديد من اللاعبين الذين نشأوا وتطوروا من خلال مسابقات «جيل الذهب».
وأوضح أن الاتحاد يهدف من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق مراكز متقدمة تعكس النمو الكبير الذي حققته كرة اليد البحرينية، ولا سيما أن المنتخبات الوطنية حققت تأهلات متتالية إلى نهائيات كأس العالم، ما يعكس مستوى التطور والاحترافية الذي وصلت إليه اللعبة في المملكة.
ورغم قوة المنافسة المتوقعة في الدورة أكد باقر أن الهدف الأول للمنتخب البحريني هو الوجود بين الأربعة الأوائل، مع السعي لتجاوز هذا الهدف وتحقيق نتائج تليق بمستوى الطموحات الوطنية.
وأكد أن المتابعة الحثيثة من الاتحاد البحريني لكرة اليد برئاسة علي عيسى إسحاقي اسهمت في توفير البيئة المثالية التي ساعدت اللاعبين على الاستعداد المتميز لخوض المنافسات وتشريف المملكة في البطولة العالمية المنتظرة.
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