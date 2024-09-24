منـتـخب البحــرين المدرســي لكـرة اليـد يكــثـف اســـتـعداداتـه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬إسماعيل‭ ‬باقر‭ ‬مدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬المدرسي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬يواصل‭ ‬تحضيراته‭ ‬المكثفة‭ ‬استعدادًا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬دورة‭ ‬للألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وأوضح‭ ‬باقر‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬لاعبًا‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬فريقين،‭ ‬‮«‬منتخب‭ ‬ A ‮»‬‭ ‬و«منتخب‭ ‬ B ‮»‬،‭ ‬ويضم‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬‮«‬جيل‭ ‬الذهب‮»‬،‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تطويرهم‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬هم‭ ‬نفس‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬كما‭ ‬يضم‭ ‬المنتخب‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭ ‬في‭ ‬الأردن،‭ ‬وتأهلوا‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬القادمة‭ ‬2024‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬أوضح‭ ‬باقر‭ ‬أن‭ ‬القيادة‭ ‬الفنية‭ ‬يتولاها‭ ‬المدرب‭ ‬التونسي‭ ‬صبحي‭ ‬ماجد،‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬قيادة‭ ‬فرق‭ ‬بحرينية‭ ‬ومنتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬يساعده‭ ‬في‭ ‬المهمة‭ ‬أكبر‭ ‬مرزوق‭ ‬ومحمود‭ ‬السلاطنة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قاسم‭ ‬أحمد‭ ‬خليل،‭ ‬فيما‭ ‬يتولى‭ ‬الشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬منصور‭ ‬أحمد،‭ ‬ويشرف‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الطبي‭ ‬الأخصائيان‭ ‬كريم‭ ‬حسن‭ ‬ومحمود‭ ‬الشيخ‭.‬

وأشار‭ ‬باقر‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬البطولة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لجيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬نشأوا‭ ‬وتطوروا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسابقات‭ ‬‮«‬جيل‭ ‬الذهب‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬تعكس‭ ‬النمو‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬حققت‭ ‬تأهلات‭ ‬متتالية‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬مستوى‭ ‬التطور‭ ‬والاحترافية‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ورغم‭ ‬قوة‭ ‬المنافسة‭ ‬المتوقعة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬أكد‭ ‬باقر‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬للمنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬الوجود‭ ‬بين‭ ‬الأربعة‭ ‬الأوائل،‭ ‬مع‭ ‬السعي‭ ‬لتجاوز‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬تليق‭ ‬بمستوى‭ ‬الطموحات‭ ‬الوطنية‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬اسهمت‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المثالية‭ ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬الاستعداد‭ ‬المتميز‭ ‬لخوض‭ ‬المنافسات‭ ‬وتشريف‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬المنتظرة‭.‬