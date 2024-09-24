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نجم سلة الحالة ((أحمد خليفة بن دينة)):أتطلع إلى الاحتراف المحلي قبل وصولي سن الـ27

9/24/2024 7:25:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة - تصوير - هاني أحمد الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لدي عرض رسمي من المحرق ونادي الحالة رفضه

قادرون على المنافسة والوصول إلى المباراة النهائية


لا‭ ‬يتوقف‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬جيلا‭ ‬بعد‭ ‬جيل،‭ ‬نجوما‭ ‬بعد‭ ‬نجوم،‭ ‬والعجلة‭ ‬تسير‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬المحطات‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة،‭ ‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬البطولات‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬حاضر‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬ويحاول‭ ‬استعادة‭ ‬تاريخه‭ ‬وأمجاده،‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يقدم‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬المواهب‭ ‬ويزج‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬ليؤكد‭ ‬أن‭ ‬مستقبل‭ ‬اللعبة‭ ‬يبشر‭ ‬بخير،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الموهوبين‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬النجم‭ ‬الشاب‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ (‬22‭ ‬سنة‭) ‬الذي‭ ‬أجرى‭ ‬ملحق‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭ ‬حواراً‭ ‬معه‭.‬


الاحتراف‭ ‬المحلي

بيّن‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬أن‭ ‬حلم‭ ‬الاحتراف‭ ‬المحلي‭ ‬يراوده‭ ‬كثيراً،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حركة‭ ‬الانتقالات‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية،‭ ‬وأضاف‭: ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬يطمح‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬والاحتراف‭ ‬المحلي‭ ‬أمر‭ ‬متاح‭ ‬وقد‭ ‬لاحظنا‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬خاضوا‭ ‬تجارب‭ ‬احترافية‭ ‬ناجحة‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬الكثير‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬والمالي‭ ‬والشخصي‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬إحراز‭ ‬الألقاب‭.‬


عرض‭ ‬رسمي‭ ‬واحد

كشف‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬عرض‭ ‬رسمي‭ ‬واحد‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬رفضه،‭ ‬وتابع‭: ‬لدي‭ ‬رغبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الاحتراف‭ ‬وأتمنى‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬وجهاز‭ ‬السلة‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬ويمنحني‭ ‬الفرصة‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬التجربة‭ ‬التي‭ ‬أحلم‭ ‬بها،‭ ‬وتابع‭: ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬نادٍ‭ ‬كبير‭ ‬وعريق‭ ‬ومنافس‭ ‬على‭ ‬البطولات‭ ‬ولديه‭ ‬قاعدة‭ ‬جماهيرية‭ ‬كبيرة،‭ ‬ولذلك‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬يتشرف‭ ‬بتمثيل‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭.‬


المنافسة‭ ‬حق‭ ‬مشروع

أكد‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬حق‭ ‬مشروع‭ ‬لجميع‭ ‬الأندية،‭ ‬وأضاف‭: ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬خامات‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه‭ ‬الفريق‭ ‬هو‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬محنك‭ ‬ولاعبين‭ ‬محترفين‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬رفيع،‭ ‬وتابع‭: ‬نستطيع‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬المتقدمة‭ ‬وطموحنا‭ ‬كلاعبين‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬بلوغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬ممكنة‭. ‬


تمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬

أوضح‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬أنه‭ ‬تدرج‭ ‬في‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ومثل‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المشاركات،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬طموح‭ ‬وهدف‭ ‬كل‭ ‬لاعب،‭ ‬لذلك‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬سيبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬لتطوير‭ ‬مستواه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬لتمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬القادمة،‭ ‬وبارك‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬لزملائه‭ ‬اللاعبين‭ ‬تحقيق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬مؤخرا،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬جاء‭ ‬ثمرة‭ ‬جهود‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ولجنة‭ ‬المنتخبات،‭ ‬وتمنى‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬سواءً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي‭ ‬أو‭ ‬العربي‭ ‬أو‭ ‬الآسيوي‭.‬


المستقبل‭ ‬للحالة

أبدى‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬ثقته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬وتابع‭: ‬موسما‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬يصبح‭ ‬الفريق‭ ‬أكثر‭ ‬نضجا،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيكون‭ ‬المستقبل‭ ‬مزهر‭ ‬مع‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وأضاف‭: ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬يمتلك‭ ‬قاعد‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭ ‬وخلال‭ ‬الموسم‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭ ‬سيلتحق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬بالفريق‭ ‬الأول‭.‬


زيادة‭ ‬الإثارة

توقع‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬قرار‭ ‬السماح‭ ‬بتسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬والثالث‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬مستوى‭ ‬الإثارة‭ ‬وقوة‭ ‬المنافسة‭ ‬والدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم،‭ ‬وأضاف‭: ‬مشاركة‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬سيحفز‭ ‬الجماهير‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬لحضور‭ ‬المباريات،‭ ‬وتابع‭: ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬الأندية‭ ‬الستة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬الحظوظ‭ ‬متساوية‭ ‬بين‭ ‬الجميع‭.‬


العمل‭ ‬الفني

قال‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬فرق‭ ‬عنده‭ ‬بين‭ ‬مدرب‭ ‬وطني‭ ‬وأجنبي‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المعيار‭ ‬لديه‭ ‬هو‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬المدرب‭ ‬للاعبين‭ ‬والفريق‭ ‬والذي‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬والنتائج،‭ ‬وأضاف‭: ‬نحن‭ ‬كلاعبين‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬نلتزم‭ ‬بتعليمات‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬ونطبق‭ ‬المطلوب‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب،‭ ‬وتابع‭: ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬محنك‭ ‬يقود‭ ‬الفريق‭ ‬خلفا‭ ‬للمدرب‭ ‬الوطني‭ ‬القدير‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬لتدريب‭ ‬نادي‭ ‬السلام‭ ‬السعودي‭.‬

الموهبة‭ ‬لا‭ ‬تكفي

في‭ ‬ختام‭ ‬الحوار‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬أن‭ ‬الموهبة‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬وحدها‭ ‬للنجومية،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬السر‭ ‬في‭ ‬التميز‭ ‬هو‭ ‬التدريب‭ ‬الجاد‭ ‬المتواصل،‭ ‬وتابع‭: ‬يجب‭ ‬صقل‭ ‬الموهبة‭ ‬بالتمارين،‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬التمارين‭ ‬الجماعية‭ ‬لصناعة‭ ‬النجم،‭ ‬إنما‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التمارين‭ ‬الفردية‭ ‬لمن‭ ‬يريد‭ ‬التميز،‭ ‬ولكل‭ ‬مجتهد‭ ‬نصيب‭.‬

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