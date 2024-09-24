نجم سلة الحالة ((أحمد خليفة بن دينة)):أتطلع إلى الاحتراف المحلي قبل وصولي سن الـ27

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة - تصوير - هاني أحمد
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لدي عرض رسمي من المحرق ونادي الحالة رفضه
قادرون على المنافسة والوصول إلى المباراة النهائية
لا يتوقف نادي الحالة عن تقديم المواهب في كرة السلة، جيلا بعد جيل، نجوما بعد نجوم، والعجلة تسير رغم كل المحطات الصعبة التي مرت على الفريق الأول لكرة السلة في المواسم الأخيرة، صحيح أن نادي الحالة بعيد عن البطولات منذ عقد من الزمان إلا أنه حاضر في المسابقات ويحاول استعادة تاريخه وأمجاده، والأهم من ذلك يقدم نادي الحالة المواهب ويزج بهم في الفريق الأول ليؤكد أن مستقبل اللعبة يبشر بخير، ومن بين الموهوبين حاليا في تشكيلة نادي الحالة النجم الشاب أحمد خليفة بن دينة (22 سنة) الذي أجرى ملحق أخبار الخليج الرياضي حواراً معه.
الاحتراف المحلي
بيّن أحمد خليفة بن دينة أن حلم الاحتراف المحلي يراوده كثيراً، وخصوصا في ظل حركة الانتقالات بين الأندية المحلية في المواسم الماضية، وأضاف: كل لاعب يطمح إلى الأفضل بكل تأكيد والاحتراف المحلي أمر متاح وقد لاحظنا كثيرا من النجوم خاضوا تجارب احترافية ناجحة استفادوا من الكثير على المستوى الفني والمالي والشخصي من ناحية إحراز الألقاب.
عرض رسمي واحد
كشف أحمد خليفة بن دينة أن لديه عرض رسمي واحد مقدم من نادي المحرق، غير أن نادي الحالة رفضه، وتابع: لدي رغبة كبيرة في الاحتراف وأتمنى من مجلس إدارة نادي الحالة وجهاز السلة أن يعيد النظر في القرار ويمنحني الفرصة في خوض التجربة التي أحلم بها، وتابع: نادي المحرق نادٍ كبير وعريق ومنافس على البطولات ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة، ولذلك كل لاعب يتشرف بتمثيل هذا النادي.
المنافسة حق مشروع
أكد أحمد خليفة بن دينة أن المنافسة حق مشروع لجميع الأندية، وأضاف: فريق الحالة قادر على المنافسة في الموسم القادم 2024-2025، حيث يمتلك خامات مميزة من اللاعبين أبناء النادي وكل ما يحتاج إليه الفريق هو التعاقد مع مدرب محنك ولاعبين محترفين من طراز رفيع، وتابع: نستطيع بكل تأكيد أن نصل إلى الأدوار المتقدمة وطموحنا كلاعبين لا يقل عن بلوغ المباراة النهائية، مؤكداً أن الجميع يسعى إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
تمثيل المنتخب
أوضح أحمد خليفة بن دينة أنه تدرج في المنتخبات الوطنية لكرة السلة ومثل منتخب الرجال في بعض المشاركات، وأكد أن تمثيل المنتخب طموح وهدف كل لاعب، لذلك قال إنه سيبذل قصارى جهده لتطوير مستواه من أجل العودة لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات القادمة، وبارك أحمد خليفة بن دينة لزملائه اللاعبين تحقيق منتخبنا الوطني بطولة الخليج مؤخرا، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود الأندية والاتحاد البحريني لكرة السلة ولجنة المنتخبات، وتمنى أن يستمر منتخبنا في تحقيق الإنجازات سواءً على المستوى الخليجي أو العربي أو الآسيوي.
المستقبل للحالة
أبدى أحمد خليفة بن دينة ثقته الكبيرة في عودة فريق الحالة إلى منصات التتويج مستقبلاً، وجاءت هذه الثقة بناءً على المواهب الموجودة في الفريق، وتابع: موسما بعد آخر يصبح الفريق أكثر نضجا، وبالتالي سيكون المستقبل مزهر مع مزيدا من الدعم والاهتمام من قبل مجلس الإدارة، وأضاف: نادي الحالة يمتلك قاعد قوية من اللاعبين على مستوى الفئات السنية وخلال الموسم القليلة القادمة سيلتحق أكثر من لاعب بالفريق الأول.
زيادة الإثارة
توقع أحمد خليفة بن دينة أن يسهم قرار السماح بتسجيل ثلاثة محترفين في دوري الدرجة الأولى على أن يكون اثنين في الملعب والثالث على مقاعد البدلاء في زيادة مستوى الإثارة وقوة المنافسة والدوري في الموسم القادم، وأضاف: مشاركة ثلاثة محترفين سيحفز الجماهير بصورة أكبر لحضور المباريات، وتابع: نأمل أن تتمكن الأندية الستة في دوري الدرجة الأولى من التعاقد مع ثلاثة محترفين حتى تكون الحظوظ متساوية بين الجميع.
العمل الفني
قال أحمد خليفة بن دينة أن لا فرق عنده بين مدرب وطني وأجنبي مؤكداً أن المعيار لديه هو العمل الفني الذي يقدمه المدرب للاعبين والفريق والذي ينعكس على الأداء والنتائج، وأضاف: نحن كلاعبين في الفريق الأول نلتزم بتعليمات الجهاز الفني ونطبق المطلوب على أرضية الملعب، وتابع: نأمل أن يوفق نادي الحالة في التعاقد مع مدرب محنك يقود الفريق خلفا للمدرب الوطني القدير عقيل ميلاد الذي انتقل لتدريب نادي السلام السعودي.
الموهبة لا تكفي
في ختام الحوار أكد أحمد خليفة بن دينة أن الموهبة لا تكفي وحدها للنجومية، حيث أن السر في التميز هو التدريب الجاد المتواصل، وتابع: يجب صقل الموهبة بالتمارين، وقد لا تكفي التمارين الجماعية لصناعة النجم، إنما يتطلب الأمر مزيدا من التمارين الفردية لمن يريد التميز، ولكل مجتهد نصيب.
MENAFN24092024000055011008ID1108711583