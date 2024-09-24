منتخب الشباب يواجه نظيره الكمبودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للشباب‭ (‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭) ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نظيره‭ ‬الكمبودي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬2‭ ‬ظهراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جامعة‭ ‬فيو‭ ‬جين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تايبيه،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

وقد‭ ‬حصد‭ ‬منتخبنا‭ ‬للشباب‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬المستضيف‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬نظيف‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬بالجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تصدرت‭ ‬المجموعة‭ ‬أوزبكستان‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف،‭ ‬وتحصلت‭ ‬كمبوديا‭ ‬والنيبال‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬مباراتين،‭ ‬وخرجت‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬من‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

ويتأهل‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وينضم‭ ‬إليها‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬المضيف‭.‬