منتخب الشباب يواجه نظيره الكمبودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواجه اليوم الأربعاء منتخبنا الوطني للشباب (تحت 20 عاما) لكرة القدم نظيره الكمبودي عند الساعة 2 ظهراً بتوقيت البحرين، على ملعب جامعة فيو جين في مدينة تايبيه، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2025 في الصين.
وقد حصد منتخبنا للشباب 3 نقاط بعد فوزه على المستضيف الصين تايبيه بنتيجة هدف نظيف في مباراته بالجولة الأولى، في حين تصدرت المجموعة أوزبكستان برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف، وتحصلت كمبوديا والنيبال أيضا على 3 نقاط من مباراتين، وخرجت الصين تايبيه من الجولتين السابقتين خالية من النقاط.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الصين المضيف.
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