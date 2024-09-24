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تعادل باربار والاتحاد.. والشباب يعود من بعيد

9/24/2024 7:25:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعادل‭ ‬فريقا‭ ‬باربار‭ ‬والاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬27/27‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لصالح‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬12/15‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬باربار‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬وتعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء،‭ ‬ورفع‭ ‬باربار‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬الاتحاد‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬4‭ ‬نقاط‭).‬

الشباب‭ ‬يقلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬البحرين

قلب‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬تأخره‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬انتصار‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬27/37‭)‬،‭ ‬وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬12/15‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬رفع‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والبحرين‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬3‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬أحمد‭ ‬رضا‭ ‬بتسجيله‭ (‬7‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬وعلى‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ (‬6‭ ‬أهداف‭).‬

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