تعادل باربار والاتحاد.. والشباب يعود من بعيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعادل فريقا باربار والاتحاد بنتيجة (27/27) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الثلاثاء على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد.
وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح الاتحاد بنتيجة (12/15)، إلا أن باربار تمكن من العودة وتعديل النتيجة في نهاية اللقاء، ورفع باربار رصيده إلى (5 نقاط)، فيما الاتحاد أصبح رصيده (4 نقاط).
الشباب يقلب الطاولة على البحرين
قلب فريق الشباب تأخره في الشوط الأول إلى انتصار في الشوط الثاني على حساب فريق البحرين بنتيجة (27/37)، وانتهى الشوط الأول بتقدم البحرين بنتيجة (12/15)، وبذلك رفع فريق الشباب رصيده إلى (9 نقاط)، والبحرين بهذه الخسارة الثالثة على التوالي أصبح رصيده (3 نقاط)، وبرز من فريق الشباب أحمد رضا بتسجيله (7 أهداف)، وعلى محمد خليل (6 أهداف).
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