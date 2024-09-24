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جماهير بارتيزان بلجراد تحتج بعنف

9/24/2024 7:25:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬حطمت‭ ‬جماهير‭ ‬بارتيزان‭ ‬بلجراد‭ ‬محتويات‭ ‬غرفة‭ ‬ملابس‭ ‬فريقها‭ ‬وأصابت‭ ‬المدرب‭ ‬ألكسندر‭ ‬ستانويفيتش‭ ‬في‭ ‬رأسه‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬4‭-‬صفر‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬المحلي‭ ‬رد‭ ‬ستار‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الصربي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وفاز‭ ‬رد‭ ‬ستار‭ ‬بآخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬بلجراد‭ ‬وكان‭ ‬فوزه‭ ‬أمس‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬1998‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬بنفس‭ ‬النتيجة‭.‬

وقال‭ ‬ستانويفيتش‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬حطم‭ ‬المشجعون‭ ‬الغاضبون‭ ‬الزجاج،‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬سعيد‭. ‬لقد‭ ‬جئت‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬بضمادات‭ ‬لاصقة‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬لا‭ ‬قتال‭ ‬ولا‭ ‬صراع‭ ‬بدني‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬إثارة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الصربي‭ ‬أن‭ ‬الخسارة‭ ‬كانت‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬اعتذر‭ ‬لكل‭ ‬مشجعي‭ ‬بارتيزان،‭ ‬وكذلك‭ ‬عن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬خسرنا‭ ‬بها‭ ‬المباراة‭. ‬أتحمل‭ ‬المسؤولية،‭ ‬هذه‭ ‬أسوأ‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭. ‬أنا‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬خسارة‭ ‬المباراة‭.. ‬إنها‭ ‬عار‭ ‬علينا‭ ‬جميعا‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لي‭ ‬إنها‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأكبر‮»‬‭. ‬



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