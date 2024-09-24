جماهير بارتيزان بلجراد تحتج بعنف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): حطمت جماهير بارتيزان بلجراد محتويات غرفة ملابس فريقها وأصابت المدرب ألكسندر ستانويفيتش في رأسه بعد الخسارة 4-صفر أمام غريمه المحلي رد ستار في الدوري الصربي الممتاز لكرة القدم.
وفاز رد ستار بآخر ثلاث مباريات قمة في بلجراد وكان فوزه أمس الأكبر منذ 1998 عندما فاز بنفس النتيجة.
وقال ستانويفيتش للصحفيين «حطم المشجعون الغاضبون الزجاج، إنه أمر غير سعيد. لقد جئت للمؤتمر الصحفي بضمادات لاصقة. لم يكن هناك أي شيء آخر لا قتال ولا صراع بدني. لم يكن هناك أي إثارة».
وأضاف المدرب الصربي أن الخسارة كانت الأسوأ في مسيرته.
وقال «اعتذر لكل مشجعي بارتيزان، وكذلك عن الطريقة التي خسرنا بها المباراة. أتحمل المسؤولية، هذه أسوأ هزيمة في مسيرتي. أنا المسؤول عن خسارة المباراة.. إنها عار علينا جميعا. وبالنسبة لي إنها الهزيمة الأكبر».
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