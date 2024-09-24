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مدرب البرازيل السابق يشرف على كروزيرو

9/24/2024 7:25:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استلم‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬السابق‭ ‬فرناندو‭ ‬دينيز‭ ‬مهمة‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬المحلي‭ ‬كروزيرو،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الأخير‭.‬

وقال‭ ‬كروزيرو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬دينينز‭ ‬‮«‬سيشرف‭ ‬على‭ ‬تمارين‭ ‬الفريق‭ ‬الثلاثاء‮»‬‭. ‬وتولى‭ ‬دينيز‭ ‬مهمة‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مع‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬مهمته‭ ‬كمدرب‭ ‬لفلوميننسي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬دينيز‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬وظيفته‭ ‬في‭ ‬فلوميننسي‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬2022،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بفوز‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭. ‬وخلال‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬أحرز‭ ‬دينيز‭ ‬لقب‭ ‬مسابقة‭ ‬كوبا‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭.‬

ويأتي‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬ابن‭ ‬الخمسين‭ ‬عاما‭ ‬خلفا‭ ‬لفرناندو‭ ‬سيابرا‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬المهمة‭ ‬لأشهر‭ ‬عدة‭ ‬فقط‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬أبريل،‭ ‬بعد‭ ‬اكتفاء‭ ‬كروزيرو‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحرز‭ ‬لقبه‭ ‬منذ‭ ‬2014‭.‬

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