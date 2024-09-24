مدرب البرازيل السابق يشرف على كروزيرو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ساو باولو - (أ ف ب): استلم مدرب المنتخب البرازيلي السابق فرناندو دينيز مهمة الاشراف على الفريق المحلي كروزيرو، وفق ما أعلن الأخير.
وقال كروزيرو في بيان إن دينينز «سيشرف على تمارين الفريق الثلاثاء». وتولى دينيز مهمة الاشراف على المنتخب البرازيلي لكرة القدم بشكل مؤقت خلال النصف الثاني من العام الماضي، مع الإبقاء على مهمته كمدرب لفلوميننسي، قبل أن يُقال من منصبه في يناير بعد ثلاث هزائم متتالية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.ثم خسر دينيز في يونيو وظيفته في فلوميننسي منذ أبريل 2022، وذلك بعد الاكتفاء بفوز واحد في 11 مباراة في الدوري المحلي. وخلال مشواره مع الفريق، أحرز دينيز لقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس في نوفمبر 2023.
ويأتي التعاقد مع ابن الخمسين عاما خلفا لفرناندو سيابرا الذي تولى المهمة لأشهر عدة فقط وتحديدا منذ أبريل، بعد اكتفاء كروزيرو بثلاثة انتصارات في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري الذي لم يحرز لقبه منذ 2014.
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